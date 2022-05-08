Курортный сезон не обещает быть слишком высоким

Загрузка отелей на черноморском побережье на летний период составляет порядка 50%, самая высокая - в Сочи и Анапе, в то же время количество бронирований на курортах ниже, чем в прошлом году, загрузка отелей на лето на курортах юга России составляет 40-45%.

Практически все курорты черноморского побережья демонстрируют снижение по объемам бронирования по сравнению с прошлым годом. Даже в Сочи и Анапе спад составляет порядка 25%, в Крыму - 40%.

На снижение спроса кроме закрытых аэропортов юга России влияет также общее тревожное экономическое настроение россиян.

Причем второе скорее, чем первое - в Сочи самолетом можно...

Но какой уж тут курорт.