У Британии есть своя Украина

Североирландская партия "Шинн Фейн", создававшаяся как легальное крыло ИРА, выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, передает Sky News.
"Шинн Фейн" станет первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за свою 101-летнюю историю.
Впервые "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза.
Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС.
В 2019 году, перед Brexit, "Шинн Фейн" повторила призыв провести референдум.
Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.
Ну что, пора?
Я хату покинул, пошел воевать,
Чтоб в Ольстере землю ирландцам отдать...
А.Б.
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Леопольд написал 08.05.2022 11:13