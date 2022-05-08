У Британии есть своя Украина

Североирландская партия "Шинн Фейн", создававшаяся как легальное крыло ИРА, выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, передает Sky News.

"Шинн Фейн" станет первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за свою 101-летнюю историю.

Впервые "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза.

Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС.

В 2019 году, перед Brexit, "Шинн Фейн" повторила призыв провести референдум.

Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.

Ну что, пора?

Я хату покинул, пошел воевать,

Чтоб в Ольстере землю ирландцам отдать...

А.Б.