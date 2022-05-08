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Московский листок

Бессмертный полк в Пекине

Опубликовано 08.05.2022 в разделе комментариев 1

сша китай
Бессмертный полк в Пекине

Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Шествия проводят в разных городах КНР с 2016 года. В столице акция ранее проходила в парке "Чаоян" на востоке, однако с 2019 года мероприятие перенесли на территорию Пекинской выставки, которую китайцы построили при помощи советских специалистов в середине 50-х годов прошлого века. В этом году из-за антиковидных ограничений "Бессмертный полк" впервые прошел по территории российского посольства.

Участники шествия, около 350 человек, в том числе граждане Китая, с портретами участников войны прошли строем под советские песни военных лет. После основной части мероприятия они почти память погибших минутой молчания.

В Европе, как я понимаю, Бессмертных полков не будет больше.

А у нас зато все забывают, что Китай тоже участвовал во Второй мировой, и по числу потерь, как полагают китайские историки, даже превосходил СССР, правда, в основном за счет мирного населения.

Мы об этом практически ничего не знаем, но обижаемся, когда на западе забывают нашу историю.

А у Китая, между прочим, по итогам Второй мировой до сих пор остаются неурегулированные территориальные споры...

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Вилен написал 08.05.2022 11:06
Не заслужили герои того, чтобы быть массовкой для представителей нелигитимной власти.
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