Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...

Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Успехи российской армии в хорошо спланированной спецоперации https://forum-msk.org/material/news/1... 2 После начала спецоперации активность россиян на рынке зарубежной недвижимости заметно выросла https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Курортный сезон не обещает быть слишком высоким https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Бессмертный полк в Пекине https://forum-msk.org/material/news/1... 5 У Британии есть своя Украина https://forum-msk.org/material/news/1...