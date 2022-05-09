Пламен Пасков: Как сегодня Болгария видит Россию? #анатолийбаранов #социалза #украина Анатолий Баранов беседует с Пламеном Пасковым, болгарским политиком и ученым о взаимоотношениях культур и народов в наше непростое время. #анатолийбаранов, #украина, #социалза,



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