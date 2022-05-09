Кто патриот?

Общество разделилось на лиц, которых государственные СМИ с какого-то перепуга или идиотизма называют патриотами, и называют так только потому, что эти «патриоты» поддерживают войну с Украиной. И на тех, кто не поддерживает эту войну, на этих граждан СМИ натягивают кличку «предатели» и «американские наймиты».

Причём, эти «патриоты» злобные, как одичавшие собаки.

Вот, к примеру, гендиректор «Мосфильма», К. Шахназаров, на шоу «вечернего мудозвона» угрожает: «Противники буквы Z должны понимать, что их не пощадят. Тут уже всё по-серьёзному: концлагеря, перевоспитание. Стерилизация! Тут всё серьёзно!». Правда, когда эта интеллигентская истерика начала обсуждаться в Сети, Шахназаров начал вертеться, что его фразу, дескать «вырвали из контекста», но из какого? Кто, кроме патриотов буквы Z будет сажать в концлагеря и стерилизовать своих противников?

А до этого, кстати, Шахназаров вполне резонно критиковал Кремль за то, что не видит никакой цели в этой войне с Украиной, - а вот против этого возразить нечего.

Напомню, с самого начала целью войны были «демилитаризация» и «денацификация». Типа военная мощь Украины угрожала России. Но, во-первых, военные расходы Украины были около 4,9 миллиарда долларов в год, а России - 76,6 миллиардов, а это даже на душу населения 119,5 и 524 доллара соответственно. Что касается высокотехнологичных родов войск, скажем, авиации, то по истребителям соотношение было 48 единиц и 873, по штурмовикам 25 и 742, по вертолётам 121 и 1522. И если бы Кремль войну не начал, то Запад бы и не тратился на увеличение военной мощи Украины. Напомню, что НАТО по своему уставу не принимает в организацию страны, имеющие территориальные претензии, а Украина имеет претензии по Крыму, посему для неё НАТО было недоступно. Посему ничего не говорило о том, что НАТО примет в свой состав Украину, как НАТО уже 14 лет не принимает Грузию.

Во-вторых, если принять необходимость уменьшать военную мощь тех, кто по мнению правящей интеллигенции угрожает России, то надо было напасть сразу на НАТО и послать авианосец «Кузю» к берегам США. Догадались же послать «Москву» к берегам Украины, почему было не отбуксировать «Кузю» к берегам Америки?

Что касается денацификации. Писал об этом специально, посему ещё раз, до предела упрощённо – так, что это даже Шахназаров понял - нацизм на Украине это дело Украины!

А 10 марта 2022 года в Турции Кремль стал уверять словами Лаврова, что цель войны в получении права России быть на политической карте мира. Зашибись! Но зачем для этого надо было убивать граждан Украины?

Потом кремлёвские интеллектуалы решили, что этого маловато будет, и зашли с козырей - объявили, что они послали русских солдат убивать украинцев и умирать самим, чтобы лишить США гегемонии в мире. Во! Так почему вы, дебилы, не начали Вашингтон бомбить?

Потом кукловоды всё же очухались и сочли эту цель избыточной и написали дежурному артисту в роли Путина иной текст, и он его озвучил во Владивостоке: «…речь идет о помощи жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)».

Давайте об этом, 21 февраля один из артистов в роли президента РФ Путина подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договор о взаимопомощи с этими государствами, но этот договор вступил в силу только 25 февраля, а напала Россия на Украину за день до этого - 24 февраля. То есть до 21 февраля не было никаких «жителей ДНР и ЛНР», поскольку Кремль не признавал их жителями каких-то отдельных государств и требовал соблюдения Минских соглашений, согласно которым жители этих районов Украины оставались гражданами Украины. И когда слышится вой, что злобные украинские нацисты 8 лет убивали граждан ДНР и ЛНР, то надо помнить, что с позиций Москвы таких граждан в природе не было – шла гражданская война между гражданами одного государства. Да и с гражданской войной не всё так, как российским преступникам хочется представить.

Я не стал долго копаться и взял первые, всплывшие в поисковике данные. По подсчётам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), за пять лет противостояния, всего на Донбассе погибло около 13,2 тысяч человек в которых боевые потери составили: 4100 военнослужащих Украины и 5650 милиционеров из тех районов Донбасса, которые называли себя ДНР и ЛНР. На мирных жителей из этих 13,2 тысяч убитых остаётся менее 3,5 тысяч и, надо думать, число погибших этих мирных жителей делится пропорционально боевым потерям, примерно пополам – по 1,7 тысяч. Это суммарно за 5 лет.

А теперь? А теперь РБК 3 мая публикует, что «с начала российской спецоперации на Украине погибли 3153 мирных жителя, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Из этого числа 1115 — мужчины, 722 — женщины и более 200 детей. Ранения получили 3316 человек, включая 324 женщины и более 300 детей.

При этом в Управлении Верховного комиссара полагают, что реальные цифры ощутимо выше, так как передача информации из мест, где велись активные боевые действия, затруднена. Это, например, касается Мариуполя, Изюма в Харьковской области и Попасной в ЛНР». Поясню последнее уточнение - по украинским данным только в Мариуполе убито свыше 20 тысяч мирных жителей Украины.

Это не за 5 лет, а всего за 69 дней войны. И уничтожено на Украине только жилья 32 миллиона квадратных метров.

Читаю: «Семь лет назад, 5 мая 2015 года, в Донецке открыли Аллею ангелов — мемориал, посвященный памяти детей, погибших при обстрелах Донбасса украинскими нацистами». За год противостояния на Донбассе – по 5 мая 2015 года, - как следует из списка «Аллеи Ангелов», в ДНР и ЛНР нацистами было убито 66 детей и подростков. С целью освобождения Украины от нацистов, всего за 69 дней было убито более 200 детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда» 5 мая заявил, что несогласных с войной на Украине «штрафуют за дело. Есть закон, закон надо соблюдать». …Это не оскорбление для родителей, для близких тех, кто сегодня воюет? Он воюет за кого? За всех тех, кто, может быть, недопонимает, но языком иногда чешет. Думать‑то тоже надо».

А на следующий день Володин в интервью «Радио КП» снова об этом: «У нас ребята там воюют, солдаты, офицеры. Они воюют за кого? За нас с вами, воюют за безопасность нашей страны».

Вопросов нет – у нас огромное число людей не то, что недопонимающих, а вообще баранов, но которые чешут и чешут языком. И действительно, Вооружённые Силы России сегодня воюют не за народ России, а как точно заметил Володин, «за них» - за этих баранов. Причём, во главе этих отар сам Володин. Смотрите, ведь если бы у него было что-то в голове, то он не упоминал бы понятие «война», и говорил бы, что его ребята за него на Украине спецоперируют. Поскольку если они там воюют, то это война с Украиной, а если это война, то на самого Володина надо немедленно надевать наручники, поскольку (в который раз напомню) статья 353 УК РФ установила:

«1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет».

А теперь о патриотизме.

Старясь защитить у себя на сайте свободу слова, я даю высказаться и кучке тролей, которые из шкуры вылазят, чтобы после каждой статьи о войне на Украине обвинить меня в предательстве России. Посему хочу начать с кое-каких пояснений.

То, что сейчас происходит на Украине, со стороны России является следствием тяжкого преступления, предусмотренного статьёй 353 Уголовного кодекса Российской федерации – «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Преступников, совершающих это преступление, в России очень много, но эти преступники разных сортов. Самыми главными преступниками - исполнителями этого преступления, - являются депутаты, сенаторы, и высокопоставленные чиновники России. А вот соучастниками являются те, кто подстрекает исполнителей совершать это преступление, и пособники - те, кто устраняют препятствия к ведению агрессивной войны на Украине. Я не хочу быть ни подстрекателем, ни пособником совершаемого властями и подлецами России преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ. Не хочу!

У каждого есть свобода выбора – вы хотите быть соучастниками преступления – будь те им! А я не буду!

Но, всё же, попробуйте оценить, что в данном случае является российским патриотизмом? Поддержка какой-то подпольной войны или (если это вам греет душу) «спецоперации», которую отказались открыто объявлять депутаты, сенаторы и администрация президента? Или, всё же, разъяснение согражданам, что то, что творит власть, - это преступление по законам России и международным законам?!

Чем является патриотизм – борьбой с преступниками у власти в твоей стране? Или поддержка этих властных преступников за деньги или только за то, что они на радость тебе начали убивать граждан соседней страны безо всякого смысла?

***

Банда российских властных идиотов начала войну со всем миром – войну, которую невозможно выиграть. Было бы среди этих дебилов хоть немного умных людей, то хотя и сомнительно, но возможно было бы принудить Украину сдаться. Но всю войну со всем миром выиграть невозможно. Мир придушит Россию как клопа на стене.

Это конец России. Если, конечно, у США на Россию иные виды.

В своё время большевики призывали к поражению России в Первой мировой войне, чтобы возмущённый поражением народ сбросил иго царя и его правящих ублюдков. Сейчас в таких призывах нет ни малейшей необходимости – тупые властные интеллигенты сами всё сделают – сами уничтожат «свою Россию». Что получится – не хочу гадать, но эти идиоты не подведут!

Недавно говорил с одним из капитанов экономики России, компетентным в деталях экономики, и сказал ему, что ожидаю коллапс экономики России к лету, на что он обозвал меня пессимистом – по его расчётам идиоты продержаться до осени, а может даже и до зимы.

На этой оптимистичной ноте и закончу эту работу.