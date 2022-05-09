"Большая семерка" ставит предвоенный ультиматум

Лидеры стран Большой семерки (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление.

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента Путина в его войне против Украины», — говорится в заявлении.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные партнеры Украины не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России.

До этого Шольц заявил, что санкционные меры в отношении России могут быть отменены только после консультаций с украинской стороной.

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Заявление интересное, поскольку показывает многослойность проблемы.

Во-первых, что значит "не допустят победы"? Страны "Большой семерки" намерены вторгнуться на Украину или даже в Россию?

Заявление, которое больше всего напоминает ультимуитум перед объявлением войны. Но почему об угрозе войны напоминает не НАТО, а сугубо экономический неформальный клуб G7?

Понятно, почему - НАТО просто может отказаться воевать, поскольку в альянсе много стран, находящихся если не на стороне России, то совершенно не желающих конфликта с Россией: Греция, Венгрия, Турция.

Почему западные партнеры Украины решают, принимать им или не принимать двусторонние соглашения третьих стран?

Что значат консультации с Украиной по поводу отмены санкций? То, что санкции не будуть отменены никогда, сегодня ясно всем. Теперь, чтобы не отменять санкции, когда не отменять их будет уже неприлично, придумали "консультации" с Украиной. А она всегда против!

Тем более, что Шольца на Украину все равно не пускают, а в Германии самого Шольца не подпускает к украинскому послу элементарная брезгливость. Так что вопрос нерешаемый.

То есть Россия не может принять никаких условий, поскольку эти условия заведомо невыполнимы.

Значит война?

Если не со всем миром, то с доброй его половиной, если считать ВВП. У России в этой войне союзников нет. Сочувствующие, симпатизанты есть, но не союзники. Думаю, даже Белоруссия "соскочит". Ну, ДНР, ЛНР и возможно ПМР. Маловато.

У России даже здравомыслящих граждан в союзниках власти не наблюдается. Я напомню.

Вот генерал Ивашов писал за две недели до "спецоперации": применение военной силы против Украины "во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами".

А вот, кстаи, что писал я за 3 недели до: "Нарастание идиотизма просто поражает. Все готовятся к войне с Россией.

Однако, если на линии разграничения сосредоточено около 250 тысяч украинских военных, то по всем канонам военного искусства, для успешного прорыва обороны нужно сосредоточить в 3 раза больше. То есть около 750 тысяч солдат и офицеров.

Однако, всего в Российской армии числится 900 тысяч человек. Это включая штабных работников, экипажи подводных лодок и персонал лазаретов. Тоь есть, чтобы сосредоточить на границе с Украиной 750 тысяч солдат и офицеров, надо бросить туда практически весь наличный состав Минобороны. Но такого не может быть.

Значит, надо проводить дополнительную мобилизацию. Но ее нет, о ней не слышно.

То есть России воевать с Украиной на сегодня некем, да и особо нечем. Все это легко просчитывается, но почему-то никто этого не делает. Все говорят только о войне".

Как видим, стыдиться нечего - с такими ресурсами начинать войну было нельзя. Но очень хотелось, поэтому можно. И вот результат - 2,5 месяца боев в Попасной и процентов 18 падения ВВП по итогам года.

G7 не стоило даже вмешиваться - главное командование с такими ресурсами само все проиграет.

А.Б.