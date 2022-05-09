Вместо поздравления с Днем Победы

Строго говоря, уже некому обижаться - великая война становится окончательно историей, а ее место в массовом сознании уверенно занимают другие события. Менее масштабные, но куда более трагичные для тех, кто в них непосредственно участвует.

Повторю банальность - войну выиграл СССР, а не РФ. Сегодня это звучит практически как диссиденция. Но факт - войну выиграла и Украина, и Белоруссия (потерявшая, на минуточку, четверть своего населения), и Молдавия, и Грузия, и даже республики Прибалтики, входящие сейчас в НАТО и готовящиеся воевать с Россией.

Арнольд Мери, брат первого президента поствосетской Эстонии Леннарта Мери, первый эстонец, удостоенный звания Героя Советского Союза - с 1945 по 1949 год первый секретарь ЦК ЛКСМ Эстонской ССР, в 1951—1956 гг. исключён из партии и лишён звания Героя Советского Союза. После восстановления работал первым заместителем министра просвещения ЭССР. В последние годы жизни обвинялся прокуратурой Эстонии в "преступлениях против человечности" - Пярнуский уездный суд прекратил уголовное дело в отношении Арнольда Мери только в связи со смертью последнего...

И с чем поздравлять сегодня ветеранов в Эстонии? Кто там победил и кого?

Ну и, конечно, Украина. Сегодня праздничное шествие на Украине, наверно, навряд ли состоится.

Поздравил сегодня близкого человека по-украински: "Зі святом!" Человек обиделся...

Сегодня на шествии, которое называется "Бессмертный полк России" (видимо, водрузившего флаг над Рейхстагом Мелитона Кантарии это не должно касаться) понесут рядом с фотографиями ветеранов той войны - портреты погибших в спецоперации на Украине. На Украине как к этому относиться? Или не на Украине - пусть в Грузии или в Молдавии?

Но я вообще не об этом.

Я даже не о том, хотим мы участвовать или нет - уже все участвуем по факту, за нас решили. Решили на двойку, но разве нет и нашей вины в том, что правят нами двоечники?

Производитель противотанковых ракетных комплексов Javelin, компания Lockheed Martin, заявила о планах увеличить выпуск в два раза. Об этом заявил глава компании Джим Тайклет в интервью CBS. В настоящее время мощность заводов оценивается в 2,1 тысячи единиц продукции в год, ожидается, что производство достигнет 4 тысяч.

Глава Lockheed Martin добавил, что современные вооружения, такие как Javelin или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, будут востребованы и после завершения конфликта вокруг Украины, поэтому компания не боится, что ее продукция окажется лишней.

Ранее обозреватель The National Interest Калеб Ларсон рассказал, что военные склады в США пустеют из-за большого количества поставок вооружений Киеву, в связи с чем американские солдаты остаются без оружия. Оцените масштаб участия США в украинских событиях.

Это все к вопросу о том, возможна или нет Третья мировая война.

Я писал, причем задолго до конфликта на Украине, что для разумного руководства воевать в масштабах Второй или даже Первой мировой войн просто нечем! В мире нет таких запасов вооружений (кроме ядерного), чтобы вести настоящую мировую войну.

Но это для разумного руководства. Как видим, нынешние руководители стран с обеих сторон конфликта на такой пустях, как материально-техническое обеспечение с презрением плюют. Идеи правят миром, а не боекомплекты!

Давайте прикинем: если бы СССР по ленд-лизу получал пропорционально столько вооружений, сколько сейчас Украина, то война закончилась бы не в 1945-м, а года на три раньше.

А на Украину идет вооружение и военная техника и из других стран НАТО. Причем не только оборонительная - скажем, поставки германской артиллерийской системы "Гепард" из Германии не идут лишь в силу того, что Швейцария, производящая боеприпасы к ней, отказывается продавать военную продукцию воюющей стране.

Сейчас вооружение Украины в точности соответствует песенке времен Гражданской войны в Советской России:

Мундир английский,

Погон российский,

Табак японский,

Правитель омский.

Эх, шарабан мой,

Американка,

Не будет денег,

Возьму продам-ка!

Потому что это и есть гражданская война, и началась она не 24 февраля, а еще даже чуть раньше формального распада СССР. Еще в 1988-м году, когда вся страна как могла помогала Армянской ССР справиться с последствиями катастрофического землетрясения, в горах располагались формирования так называемых "фидаинов", готовившихся к войне с Азербайджаном и не только, и никак не участвовавших в ликвидации последствий землетрясения.

Но официально отсчет начала гражданской войны в СССР можно начинать с 27—29 февраля 1988 года, когда в Сумгаите произошёл погром армянского населения. Это уже было реакцией на другие события, но Сумгаит надолго стал нарицательным.

То, что происходило и происходит сейчас на останках СССР - это и есть затяжная гражданская война. Война граждан СССР друг с другом.

Какое уж там совместное празднование совместной победы над общим врагом?

Германия, дважды в ХХ веке полностью оккупировавшая Украину, сейчас поставляет ей вооружение, а обучают их обращению с этим оружием польские офицеры - потомки тех польских солдат, что воевали с немцами в составе украинских фронтов.

Идет гражданская война, наподобие тех, что опустошали еще Римскую империю - и Российскую империю опустошили тоже, гораздо сильней, чем предшествовавшая мировая война.

И мы сегодня движемся к мировой войне через гражданскую! В бывшем СССР она давно идет, но в нее на наших глазах втягиваются и другие страны, не вхродившие в СССР. И победа в этой новой войне будет отмечаться, я так думаю, какими-нибудь племенами на побережья Баренцева моря поеданием костей павших врагов. Мы обязательно победим! Но цена победы будет столь высока, что уже даже денег не будет, чтобы измерить ее масштаб.

Я не передергиваю - на Украине уже начали есть мясо погибших русских солдат и снимать это на видео. Любители могут найти и посмотреть.