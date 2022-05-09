Некоторые "левые" или идиоты - или провокаторы

Бессмыслица части российских «левых» просто неописуемая, и в связи с украинским кризисом. Мол, если российский буржуа напал на украинского буржуа – надо выступить против СВО, и поддерживая фактически украинского буржуа. А почему?!.. А второй нравится больше.

Или более хитрая по форме, но такая же по содержанию позиция. Если российский буржуа напал на украинского буржуа, надо умыть руки, и опять-таки выступая против СВО. (Автор этих строк не собирается скрывать, что Крупенько-Батов-Семин и подобные проводят подобную линию.) А почему?!.. А потому что украинский буржуа нравится больше.

Разумеется, это бессмыслица. Никто не спорит, что российский буржуа напал на украинского буржуа. Но вывод отсюда противоположный. Надо, пользуясь удобным случаем межимпериалистических противоречий, похерить обоих, и перевести СВО, да и весь кризис, в социалистическую революцию.

То есть, не отменяя, а продолжая СВО, мы хороним украинского буржуа, и в виде его нацистских глюков тем более. А революционизируя СВО – мы хороним и российского буржуа. А вот как это сделать, подробнее ниже.

***

Подобные «левые» критики утверждают, что поддержка СВО усиливает российский империализм, и обеспечивает его экспансионизм. Так смотря как поддерживать. Истина конкретна.

Никто не спорит, что если кричать «ату Зеленского» и ничего больше; то да, украинский бандеровец сменится русским черносотенцем, а хрен на редьку (да даже нацистский хрен похуже, ну да черт с ним). Но если сказать солдатам и офицерам, да и всему украинскому и российскому народу, что антифашистскую борьбу надо переводить в строительство Советского Союза второго поколения, это совершенно другая история.

Сначала картина маслом. Про необходимость общенародной собственности и Советской власти и говорить нечего; но в том-то и дело, что Советский Союз второго поколения будет отличаться от прошлого следующими новшествами. Во-первых, переводом средств «бюджетного правила» не в федеральный бюджет, а в бюджет социального страхования; и с соответствующей автоматической и всеобщей индексацией. Иной читатель может и удивиться разговору вроде бы об экономических тонкостях; но этим и выражается базовый принцип, что недра страны должны принадлежать народу. Куда уж важнее.

«Бюджетное правило» само по себе правильно, и когда часть средств от продажи углеводородного сырья уходит в резервы (да и не только углеводородного, а вообще в виде социалистической ренты за природные, трудовые и производственные ресурсы, но хотя бы о главном). Но в том-то и дело, что этот процесс путем перевода в федеральный бюджет находится под контролем чиновничества. Последнее захочет, даст на индексацию, и то не всем - не захочет, не даст. Нет уж, такие средства должны управляться только выборным органом в лице Верховного Совета СССР, и с отдельным бюджетом; и разумеется, со всеобщей и автоматической индексацией.

Более того, такая индексация и поспособствует спросу, и наполнит банковские счета. А раз так, ставка рефинансирования будет балансировать вокруг оптимальной; и которая приведет к широким инвестициям и инновациям. Кстати, и буржуазное деление резервов на Центробанк и ФНБ бессмысленно по большому счету. Всесоюзный бюджет социального страхования и является национальным резервом (само название говорит об этом) – а Центробанк должен быть лишь подразделением Министерства финансов. Другое дело, что политику социального фонда надо продумать хорошо, но все же это лучше нынешнего бардака. И само собой, никаких внебюджетных фондов с какими-то мутными процедурами и излишней чиновной обслугой. И федеральный, и территориальный, и социальное страхование должны быть обыкновенными союзными бюджетами с ясными и четкими процедурами.

Но, во-вторых, чтобы проводить регулярную индексацию, нужно уничтожение нынешнего разрыва в доходах. А то пока один дойдет до нормы, другой обогатится до невозможности, и начнет плодить капитализм опять и снова. И речь не об уравниловке, а об обыкновенном и справедливом распределении по труду вкупе с общественными фондами потребления.

И советские выборы вплоть до трудовых коллективов играют гигантскую роль в этом основополагающем моменте. То есть, замена единой тарифной сетки (ЕТС) на новую систему оплаты труда (НСОТ) правильна. Кто бюджетник, знает об этом лучше автора. Но в том-то и дело, что НСОТ эффективна именно в условиях советских выборов вплоть до трудовых коллективов. Коль многие профессиональные квалификационные группы, компенсирующие и стимулирующие выплаты переведены на коллективный уровень, то на ловца и зверь бежит. И тогда постоянная индексация ложится на подготовленную почву справедливой оплаты труда, и читай выше еще раз.

В-третьих, районные (муниципальные) бюджеты СССР будут тоже консолидированными, и с бюджетом государственных обязательств (пока не пришло, хрен выплаты из местного), с собственно территориальным бюджетом программ, а главное, с отдельным бюджетом местных надбавок. Тогда бюджетники района получают четкий стимул для эффективного управления, и чтобы бюджет надбавок не истощался.

И в-четвертых, мелкий бизнес начнет процветать в таких условиях. Коль бюджетный спрос высок; и коль Советы трудовых коллективов (СТК) местных предприятий и учреждений повязаны с мелким бизнесом вплоть до родственных уз; то влиятельные СТК не дадут мелкий бизнес в обиду. Извечная беда первого Союза в виде недоразвитости кооперативов исчезнет наконец-то, и с соответствующим процветанием.

Можно говорить еще и еще, и настолько Советский Союз второго поколения назрел и перезрел. В частности, подконтрольные только Верховному Совету СССР прокуратура и суды, и безо всяких президентов, начнут бороться с коррупцией в разы лучше; а отсутствие «разделения властей» приведет к большой экономии средств и оптимальному планированию. Но и сказанного уже достаточно.

И вот нынешние левые силы, вместо того чтобы заниматься нытьем против СВО – начнут агитировать народы и силовиков в пользу советской альтернативы. Более того, многие силовики сами напрашиваются на такой расклад, и только организуй. Они сами вывешивают красные флаги на танки при любом подходящем случае; и намек, так сказать, более чем прозрачный. К примеру, Мозговые сотоварищи были раньше, будут и впредь, только поищи и организуй; и не дай испортить дело всяким Сурковым да Бородаям.

А если еще и трудности пойдут чередой, и единороссовское управление начнет проваливаться раз за разом – тем более! Тогда народное и патриотически-военное возмущение начнет накапливаться, - да, по нарастающей, но неуклонно, - и упускать такой исторический шанс просто преступно.

***

Итак, два подхода к украинскому кризису. Первый: обличать с пеной у рта, понимаешь, российских экспансионистов, и ничего больше. Мол, нельзя трогать неньку-Украину, и даже с ее фашистскими зверствами. Да какие это зверства; так, «понарошку». Ну, убивали, ну, пытали; ну, собрали огромную группировку для второго наступления на Донбасс – но нас-то за что. Нам-то можно. Мы ж не московские олигархи. Но именно про таких «левых» Ленин сказал, что оные или идиоты – или провокаторы.

И второй путь. Да чума на оба ваших дома. Пока российский и украинский буржуа вцепились друг другу в глотку – надо пользоваться моментом, и готовиться к революционному перевороту. Надо переводить СВО из империалистической в первый шаг социалистической. То есть, вышеозначенную пропаганду и агитацию в пользу Советского Союза второго поколения надо проводить здесь и сейчас. Следовательно, и народ, и силовиков перетягивать на свою сторону.

Итого. С одной стороны, СВО нужна; и хотя бы для предотвращения кровавого наступления киевской хунты на Донбасс. Разумеется, Арестовичи будут врать на голубом глазу, что никакого наступления не планировалось. Кто верит этому – тот опять-таки или идиот, или провокатор. Планировалось, и еще как планировалось; иначе вся восточная группировка ВСУ бессмысленна. Так, в зарницу поиграть хотела.

Но, с другой стороны, СВО надо попытаться РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАТЬ. Надо показать, что украинский кризис не решить без социалистической революции и СССР. В частности, нужна не единороссовско-кадыровская мелочь – а КРАСНАЯ АРМИЯ! И когда все увязнет в болоте – уже увязло – это будет наглядно тем более, и открытым текстом. Кто не понимает этого, тот или идиот, или… можете разнообразить сами в силу образования и эмоций. Да на здоровье.