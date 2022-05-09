Воздушная часть парада в Москве отменена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада в честь Дня Победы в Москве отменена из-за плохих погодных условий.

«Да», - ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, отменят ли пролет военных самолетов и вертолетов над Москвой.

Отмечается, что ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными».

Он подчеркнул, что «в утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров.

Не знаю, все эти дни у меня над головой в Тушино летали самолеты, как обычно перед парадом.

И погода в Тушино совсем не катастрофическая, даже солнышко есть. А вот Тушинского аэродрома, где еще с довоенных времен проводили воздушные праздники, больше нету! Теперь там квадратами натыканы одинаковые дома и стадион "Спартак".

Да что там, за постсоветское время в РФ закрыто около 400 аэродромов...

Хотя проводить воздушные праздники на окраине на специальном аэродроме куда безопасней, чем осуществлять пролеты над историческим центром Москвы. Следует добавить - было, было безопасней.

А.Б.