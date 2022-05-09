За 2021 год в мире произошло 16 тяжелых авиакатастроф, из этого числа - 7 в России

Генерал-полковник Леонид Ивашов в блоге рассказал о возможных причинах такой частоты происшествий. Он отметил, что сейчас в авиации РФ нет единой государственной системы авиаперевозок и контроля, это разрозненные компании, каждая из которых выживает самостоятельно.

Мы безусловные лидеры по количеству авиакатастроф. В 2021 году в РФ разбилось 39 летательных средств (самолетов и вертолетов), из них 21 с гибелью людей. Да, большинство — это АН-26 советского производства, но есть не только старые, но и выпуска 2014 и даже 2020 г.г. В том числе новейший Ту—22 М3 и проходивший летные испытания Ил — 112 В. Да и погибший при тушении пожаров в Турции Бе — 200, к старым не относился. Всего же за 10 месяцев 2021 года в мире произошло 16 тяжелых авиакатастроф, из этого числа — 7 в России. И причина большинства авиакатастроф не в старении техники.

«В авиации нет старых или новых самолетов, в авиации есть самолеты допущенные или не допущенные», — считает эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. По его словам, в авиации нередко летают и гораздо более старые самолеты — вопрос лишь в регулярном техническом обслуживании.

Не соглашусь полностью - возраст тоже имеет значение, хотя бы по части глубины и объема ремонтных работ. Но регламенты, конечно, необходимы, и то, что с началом санкций они рухнули, еще покажет себя в летных происшествиях.

А.Б.