Илон Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"

"Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой", - написал Маск в Twitter Дмитрию Рогозину.

За час до этого сообщения Маск "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину. Ранее сообщалось, что согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.

Нюанс: Starlink не участвует и в санкциях против России, предоставляя свои услуги без ограничений. Украине в том числе. Это политика компании, даже людоед может отправить сообщение о своем меню в Twitter. Фанатом которого является, кстати, Рогозин, долгое время осуществлялвший руководство российским ОПК в том числе и при помощи этой соцсети.

Кстати, а где наша спутниковая группировка, которая смогла бы тоже оказывать аналогичные услуги по всему миру? Осваивает дно Атлантического океана?

А где наш аналог Твиттера и вообще всех западных интернет-продуктов?

Хорошо, где наши Петров с Бошировым, которые могут перевести скрытую угрозу Рогозина во что-нибудь реальное? Травят котов в Лондоне или силком пытаются натянуть на Маска трусы Навального, а ему малы?

А.Б.