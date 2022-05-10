Байден подписал ленд-лиз для Украины

Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Ранее палаты конгресса США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины «до конца боевых действий». Затем документ подписал Байден, и не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу президент должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине.

90 дней - вот сколько есть времени у российской армии, чтобы завершить свою военную операцию до того момента, как ВСУ получат вооружений и военной техники на 40 миллиардов долларов.

А.Б.