Байден подписал ленд-лиз для Украины

Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Ранее палаты конгресса США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины «до конца боевых действий». Затем документ подписал Байден, и не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу президент должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине.
90 дней - вот сколько есть времени у российской армии, чтобы завершить свою военную операцию до того момента, как ВСУ получат вооружений и военной техники на 40 миллиардов долларов.
А.Б.
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Бандерляку на гиляку написал 10.05.2022 02:15
К примеру,РФ,как правопреемник СССР,закончила расплачиваться с США по ленд-лизу за поставки во второй мировой войне только к 2006г.
Скольким поколениям жителей Украины придется расплачиватьяс даже трудно сейчас себе представить.
Ну их правителей-то понятно это не волнует.
Ибо,к примеру у лживого актера-наркомана,которого по недоразумению избрали президентом самостийной,также,как и у членов его семьи,уже гражданство Великобританий.
Да и из госбюджета Украины он,как пишут,украл 860 млн.долларов.
начаться менее, чем через месяц, написал 10.05.2022 01:35
Сейчас усилия ВСУ сосредоточены на контратаках в районе Харькова и Изюма, а также на удержании позиций, поскольку оружия и техники для тактического наступления не хватает.
В то время как Украина ждет отправленную ей технику от США, российские войска страдают от нехватки солдат и низкого уровня образования у нижнего командного звена, говорят эксперты, которых опросил The Insider.
Б. Савинков. написал 10.05.2022 01:15