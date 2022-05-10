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Московский листок

Пора наконец прекращать "странную войну"

Опубликовано 10.05.2022 автором Виктор Алкснис в разделе комментариев 1

украина война киев
Пора наконец прекращать "странную войну"

80 лет назад 7 мая 1942 года началась наступательная операция Красной Армии под Харьковом, закончившаяся одним из крупнейших поражений нашей армии, огромными потерями и выходом немецкой армии к Волге и Сталинграду, к Воронежу и Ростову-на-Дону. И через 80 лет мы вновь потерпели неудачу и вновь под Харьковом. Надеюсь, что она не будет носить такого катастрофического характера, как в 1942 году.

Несколько дней назад украинская армия перешла в контрнаступление на северо-востоке от Харькова и сумела оттеснить наши войска к границе Белгородской области, заняв при этом достаточно большую территорию и большое количество населенных пунктов. При этом появилась угроза нанесение украинской армии удара во фланг нашей наступающей группировке под Изюмом. Так что положение под Харьковом внушает серьезное беспокойство.

Судя по поступающей оттуда информации, некоторое время назад в силу недостатка российских войск для наступления в Донбассе было принято решение перебросить наиболее боеспособные части нашей армии из под Харькова туда, заместив их ополченцами из ЛДНР, которые лишь недавно были призваны в народную милицию ЛДНР, не имели боевого опыта и были недостаточно вооружены. Их укрепили Росгвардией, на которую по сути возложили несвойственные ей задачи ведения боевых действий против регулярной украинской армии. В результате наша группировка не выдержала контрудара и начала отступать к российской границе.

Из неприятностей еще можно отметить, что на взятой под контроль ВСУ территории сейчас проводится массовая ее зачистка. Происходят массовые расправы над населением и сотрудниками местных органов власти, которые за прошедшее с 24 февраля время продемонстрировали свои пророссийские настроения и сотрудничали с нашей армией.

Неужели и теперь непонятно, что на Украине проводится не спецоперация, а идет настоящая ВОЙНА? Война, к которой надо относиться по-военному. Пора наконец прекращать "странную войну", когда ведутся переговоры с противником, объявляются постоянные моратории, воздерживаются от уничтожения мостов через Днепр и другие крупные реки. И много, многое другое...

Или мы будем воевать по настоящему, или потерпим поражение, которое грозит нашему государству гибелью.



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Всего комментариев к статье: 1
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Хохляцкие генералы хохочут, москали двигались по Украине походными колоннами: они думали, их будут
встречать цветами, а ВСУ перейдет на их сторону написал 10.05.2022 01:46
- теперь их трупы и техника лежат вдоль наших дорог.
.
Русским пришло время признать: кто надел натовский мундир - враг. Его национальность не имеет значения.
Если враг не сдается - его уничтожают.
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