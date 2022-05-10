По сообщению правозащитника Эдуарда Рудыка 9 мая произошёл ряд задержаний. Людей хватали потому, что сработало видеонаблюдение программы «Безопасный город». Вообще-то, программа должна помогать властям контролировать чрезвычайные ситуации в городе, повышать безопасность на дорогах, бороться с криминальными и террористическими угрозами и т.д. Программа должна. Или это всего лишь фикция, прикрытие за тотальной слежкой любого гражданина, который вдруг понадобится властям?

А именно — после возложения цветов городу-герое Москве была задержана и доставлена в ОВД Дорогомилово Мария Донченко (организация «АКМ-ТР», автор книги «Отречение» о драме крушения нашей Советской Родины). Ей объяснили, что она попала в полицейскую базу, как человек, которого задерживали на митингах.. М. Донченко видела задержание ещё нескольких человек. Тоже по видеонаблюдению. Чем они приглянулись «большому и глазастому брату» неясно.

Был задержан в метро доставлен в ОВД Преображенский Николай Кавказский (правозащитник, организация «ЛевСД»). Как оказалось, не надо совершать никаких правонарушений, если «Безопасный город» увидит вас. Кавказскому тоже объяснили, что он попал в список неблагонадёжных, как ранее привлечённый за митинги. Ему дополнительно порекомендовали не ездить 9 мая в метро и просто в общественном транспорте. Промариновав три часа, правоохранители отпустили Донченко и Кавказского из ОВД.

Так за что, всё-таки, были задержаны правозащитник и писатель? За участие в митингах? А как же ст. 29 Конституции о Свободе слова и мысли? А ст. 31-я о праве собраний и митингов? Все эти права теперь стали метками для создания специальных баз?

В общем, в то время, когда вся страна празднует Великую Победу над фашизмом, МВД отмечает победу над правами граждан. Маленькую, но приятную. И главное — не первую и не последнюю.