Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МВД отмечает победу над правами граждан

Опубликовано 10.05.2022 автором ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

суд закон
МВД отмечает победу над правами граждан

По сообщению правозащитника Эдуарда Рудыка 9 мая произошёл ряд задержаний. Людей хватали потому, что сработало видеонаблюдение программы «Безопасный город». Вообще-то, программа должна помогать властям контролировать чрезвычайные ситуации в городе, повышать безопасность на дорогах, бороться с криминальными и террористическими угрозами и т.д. Программа должна. Или это всего лишь фикция, прикрытие за тотальной слежкой любого гражданина, который вдруг понадобится властям?

А именно — после возложения цветов городу-герое Москве была задержана и доставлена в ОВД Дорогомилово Мария Донченко (организация «АКМ-ТР», автор книги «Отречение» о драме крушения нашей Советской Родины). Ей объяснили, что она попала в полицейскую базу, как человек, которого задерживали на митингах.. М. Донченко видела задержание ещё нескольких человек. Тоже по видеонаблюдению. Чем они приглянулись «большому и глазастому брату» неясно.

Был задержан в метро доставлен в ОВД Преображенский Николай Кавказский (правозащитник, организация «ЛевСД»). Как оказалось, не надо совершать никаких правонарушений, если «Безопасный город» увидит вас. Кавказскому тоже объяснили, что он попал в список неблагонадёжных, как ранее привлечённый за митинги. Ему дополнительно порекомендовали не ездить 9 мая в метро и просто в общественном транспорте. Промариновав три часа, правоохранители отпустили Донченко и Кавказского из ОВД.

Так за что, всё-таки, были задержаны правозащитник и писатель? За участие в митингах? А как же ст. 29 Конституции о Свободе слова и мысли? А ст. 31-я о праве собраний и митингов? Все эти права теперь стали метками для создания специальных баз?

В общем, в то время, когда вся страна празднует Великую Победу над фашизмом, МВД отмечает победу над правами граждан. Маленькую, но приятную. И главное — не первую и не последнюю.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Британии есть своя Украина
У Британии есть своя Украина
09.05.2022
Пламен Пасков: Как сегодня Болгария видит Россию?
Пламен Пасков: Как сегодня Болгария видит Россию?
09.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МВД отмечает победу над правами граждан (0)
Пора наконец прекращать "странную войну" (7)
Байден подписал ленд-лиз для Украины (11)
Некоторые "левые" или идиоты - или провокаторы (11)
Илон Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах" (1)
За 2021 год в мире произошло 16 тяжелых авиакатастроф, из этого числа - 7 в России (3)
Воздушная часть парада в Москве отменена (6)
Вместо поздравления с Днем Победы (15)
"Большая семерка" ставит предвоенный ультиматум (13)
Кто патриот? (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок-Кассандра
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вот и Жванию побратимы грохнули
Дарья Митина Дарья Митина: Заголовки дня
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О том, почему нельзя путать Россию с СССР
Дарья Митина Дарья Митина: Я вообще-то телевизор не смотрю.....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss