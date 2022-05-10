В США не до конца понимают, насколько близка ядерная война

Американское издание Popular Mechanics оценило недостатки, на их взгляд, российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Эта ракета — самая мощная и тяжёлая в мире. С точки зрения американских специалистов, это и есть важный недостаток ракеты. Беспрецедентную мощность ракеты назвали «палкой о двух концах».

По мнению экспертов издания, в случае каких-либо неполадок, вся боенагрузка «Сармата» останется в точке пуска, в России. К тому же российско-американскими соглашениями ограничено количество разворачиваемых «Сарматов». Поэтому Россия произведёт ограниченное количество ракет.

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Вообще-то от того, что боевые блоки с ядерной начинкой останутся в шахте, нет никакой угрозы. Это не тротил, который может взорваться сам по себе - ядерная боеголовка сама по себе не взрывается в принципе, а количество делящихся материалов в ней не таково, чтобы могло нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Что касается договоров об ограничениях стратегических наступательных вооружений, то это президент Трамп предлагал выйти из этих соглашений, поскольку они невыгодны Америке.

В итоге действие Договора истекало 4 февраля 2021 года. 26 января состоялся телефонный разговор президента Путина с избранным президентом США Джозефом Байденом, во время которого Россия и США договорились продлить Договор без дополнительных условий ещё на пять лет, до 5 февраля 2026 года. В тот же день Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению Договора. 27 января Госдума и Совфед ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года, 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ, 3 февраля соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу.

Но сейчас ведь уже 2022-й год, и через 4 года продления может и не произойти - все равно ракета "Сармат" еще не принята на вооружение, так что весь процесс ( я имею в виду в том числе и серийное производство) как раз подойдет к итогу году к 2026-му.

А с учетом того, что сейчас все международные договоренности никем не исполняются, то почему РФ должна исполнять ДСНВ, который стал ей невыгоден в связи с новыми условиями?

Боюсь, что в этих новых условиях наши американские партнеры не до конца осмысливают степень угрозы...

А.Б.