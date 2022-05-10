Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В США не до конца понимают, насколько близка ядерная война

Опубликовано 10.05.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь?

Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Байден подписал ленд-лиз для Украины https://forum-msk.org/material/news/1...

2 МВД отмечает победу над правами граждан https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Жертвы пиратов не обращались с жалобами в Адмиралтейство

4 В США не до конца понимают, насколько близка ядерная война https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
В США не до конца понимают, насколько близка ядерная война
В США не до конца понимают, насколько близка ядерн...
10.05.2022
Пламен Пасков: Как сегодня Болгария видит Россию?
Пламен Пасков: Как сегодня Болгария видит Россию?
09.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жертвы пиратов не обращались с жалобами в Адмиралтейство (0)
США теряют мировую финансовую систему (2)
В США не до конца понимают, насколько близка ядерная война (0)
В США не до конца понимают, насколько близка ядерная война (2)
МВД отмечает победу над правами граждан (1)
Пора наконец прекращать "странную войну" (13)
Байден подписал ленд-лиз для Украины (15)
Некоторые "левые" или идиоты - или провокаторы (14)
Илон Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах" (1)
За 2021 год в мире произошло 16 тяжелых авиакатастроф, из этого числа - 7 в России (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Машину маслом не испортишь. Или испортишь? Shell уходит из России, что будет взамен и когда?
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок-Кассандра
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вот и Жванию побратимы грохнули
Дарья Митина Дарья Митина: Заголовки дня
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О том, почему нельзя путать Россию с СССР
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss