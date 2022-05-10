Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь?
Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Байден подписал ленд-лиз для Украины https://forum-msk.org/material/news/1...
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3 Жертвы пиратов не обращались с жалобами в Адмиралтейство
4 В США не до конца понимают, насколько близка ядерная война https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой
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