Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой, пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.

"ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу... Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — говорится в публикации.

Как отметил регулятор, в значительной мере именно события на Украине поспособствовали росту экономической неопределенности.

Ну если власти США свободно жонглируют сотнями миллиардов долларов, ликвидирует один из крупнейших в мире валютных резервов, свободно дарит Украине 40 миллиардов долларов, которые та никогда не сможет вернуть, легко засталяет транснациональные корпорации работать себе в убыток - о чем мы говорим?

Вся мировая финансовая система сегодня держится исключительно на доверии к гегемону, к США. Доверие закончивается, и всё - карета превращается в тыкву.

Для мировой финансовой системы война на Украине или в Эритрее - пустяк, который не может никак повлиять на стабильность имировой валюты. Но если США используют такой негодный повод, чтобы переиграть всё в свою пользу, то система сама начнет искать более устройчивый финансовый центр.

А это процесс болезненный.

А.Б.