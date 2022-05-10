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Московский листок

США теряют мировую финансовую систему

Опубликовано 10.05.2022 в разделе комментариев 2

сша доллар валюта резервы
США теряют мировую финансовую систему

Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой, пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.

"ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу... Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — говорится в публикации.

Как отметил регулятор, в значительной мере именно события на Украине поспособствовали росту экономической неопределенности.

Ну если власти США свободно жонглируют сотнями миллиардов долларов, ликвидирует один из крупнейших в мире валютных резервов, свободно дарит Украине 40 миллиардов долларов, которые та никогда не сможет вернуть, легко засталяет транснациональные корпорации работать себе в убыток - о чем мы говорим?

Вся мировая финансовая система сегодня держится исключительно на доверии к гегемону, к США. Доверие закончивается, и всё - карета превращается в тыкву.

Для мировой финансовой системы война на Украине или в Эритрее - пустяк, который не может никак повлиять на стабильность имировой валюты. Но если США используют такой негодный повод, чтобы переиграть всё в свою пользу, то система сама начнет искать более устройчивый финансовый центр.

А это процесс болезненный.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Ukrop написал 10.05.2022 12:53
Рубль заменит амерський доллар , уря тавариСЧи11
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они невесть что теряют, а вот Россия теряет европейский рынок углеводородов
нам бы их проблемы! написал 10.05.2022 11:48
5 мая компания Uniper начала строительство в Германии четырех терминалов про приему сжиженного природного газа. Два будут готовы к концу года, еще два к маю 2023. Таким образом, полный отказ Германии от российского газа произойдет не летом 2024, а на год раньше.
Сейчас немцы ведут переговоры с Катаром. Пока все упирается в сроки контрактов (Катар настаивает на длительных, а немцы на краткосрочных), но по оценкам сторон и наблюдателей переговоры в целом продвигаются.
И не надо сказок, что США кого-то заставляют работать в убыток. Работать в убыток вообще невозможно чисто технически, если только никто не будет эти убытки покрывать. Любая хозяйственная деятельность требует затрат, которые покрываются любо за счет собственной прибыли, либо из внешнего источника. Иное противоречит законам природы и арифметики.
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