Жертвы пиратов не обращались с жалобами в Адмиралтейство

Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг РФ готов оперативно реагировать на соответствующие обращения, заявил РИА Новости глава министерства Денис Мантуров.

"Из тех, кто уже в списке, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.

Мантуров напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в РФ и возобновлении поставок своей продукции. "Мы готовы оперативно реагировать", - добавил он.

По сути своей "параллельный импорт" напоминает каперский патент, который получали пираты от британской королевы.

И тогда тоже никто не жаловался...