А разве раньше было иначе

Немного повторюсь, поскольку напоминать об этом надо, надо и надо!

Идёт война с Украиной, тяжёлая война, и вот тут вдруг и выясняется, что во власти России виновных в развязывании этой войны как бы и нет вовсе.

Опять не верите? Опять повторю!

То, что в России стыдливо называется «специальной военной операцией» чистейшей воды агрессивная война, запрещённая не только каким-то там документом трибунала в Гааге (это понятно), а даже статьёй 353 родного Уголовного кодекса. Считается, что эту войну развязал Президент России В.В. Путин. Но какой из них? Ведь мы настоящего В.В. Путина и на этот раз не увидели, поскольку даже Совещание Совбеза 21 февраля 2022 года, на котором в процесс развязывания войны были впутаны все высшие лица страны, проводил один артист в роли Путина, а зачитывал обвинение Украине – другой артист.

Да, какой-то дежурный артист утром 24 февраля что-то по телевизору про нападение не Украину устно провякал, но ведь по телевизору о войне вякают и Соловьёв, и Киселёв, и Скабеева, причём, ещё и лучше путина. А где документ? Где подписанный Президентом указ? Так вот, НЕТ и НЕ БЫЛО указа Президента РФ об этом нападении на Украину, об этой «спецоперации». Ещё раз для особо непонятливых: на сайте президента РФ указа о проведении военной спецоперации против Украины НЕТ!

Согласно Конституции РФ, о любом применении в боях вооружённых сил России (о возможной смерти её граждан, служащих в вооружённых силах), высшая власть в России – Федеральное Собрание - обязана принять закон или соответствующее постановление. Это статья 106 Конституции:

«Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

…

е) войны и мира».

Без законодателя – без представителей народа России - никто не имеет права покушаться на жизнь граждан России и посылать их на смерть! Даже тех, кто носит погоны генералов.

А вы слышали про то, что Дума принимала закон о войне с Украиной или хотя бы закон о спецоперации на Украине? Не слышали? Но раз нет закона, без которого участие в боях Вооружённых Сил невозможно, то тогда и эта война с Украиной НЕЗАКОННА! Это попрание Конституции.

В Совете Федерации тоже не дураки сидят, и сенаторы приняли постановление не о войне с Украиной, и даже не о «спецоперации», а сняв с себя конституционную обязанность разбираться с вопросом необходимости использования вооружённых сил за рубежом и вопреки Конституции передали свою власть в этом вопросе «всем президентам России поголовно и во веки веков», дав разрешение непоименованному «Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права».

И когда в России наступит полный хаос, и начнут искать виновных, и вы спросите Матвиенко или какого-нибудь сенатора типа Клишаса, зачем они разрешили Путину «спецоперацию» в Украине, то они вам ответят, что сенаторы никакой спецоперации не разрешали, а всего лишь дали ему возможность ввести войска на территории ЛНР и ДНР, чтобы предотвратить нападение Украины на эти государства. Ввести в ЛНР и ДНР в качестве типа «голубых касок». И всё!

Итак, согласно основному закону страны, чтобы Президент России, как Верховный Главнокомандующий мог дать приказ, следствием которого станет гибель граждан России в боях,

- депутаты Думы сначала должны принять закон об этом,

- Совет Федерации должен с этим законом согласиться,

и только после этого в действие вступает Президент, но не как президент, а в своей ипостаси Верховного главнокомандующего.

Как видите, народ (высшая власть) установил в Конституции: как президент, Президент (если бы он у России был) не имеет никаких прав рисковать жизнью граждан России и сам организовывать и осуществлять военные авантюры, а как Верховный главнокомандующий – обязан получить на это приказ (закон) от законодательной (представительной) власти.

В результате, уже три месяца идёт война с Украиной, а во власти России до сих пор нет никого, кто бы взял на себя ответственность за развязывание этой войны – никто не виноват в гибели десятков, а, может, и сотен тысяч граждан России и Украины.

Это в первый раз? Отнюдь, интеллигенты, «элита России», «соль земли русской», оседлавшая СМИ, суды и Думу, протаскивает во власть России такую человеческую мразь, которая способна только воровать, и всеми силами старается отвертеться от ответственности за своё нахождение у власти. Эта сволочь боится, как огня, обычной для порядочного человека ответственности.

Вот давайте вспомним не такую уж и далёкую историю войн современной, прости господи, России.

Сначала вспомним 1999 году и войну НАТО с Югославией, и хотя это не совсем война России, но и в ней были характерные моменты. К весне 1999 года НАТО обкакалось со своей спецоперацией в Югославии, сербы держались, несмотря на бомбёжки НАТО, посему НАТО вынуждено было пойти на переговоры с президентом Югославии Слободаном Милошевичем, да ещё и под давлением Китая. Для НАТО и США было очень важным сохранить лицо. Дело в том, что Милошевич ещё до бомбардировок Югославии согласился впустить в Косово войска ООН, а НАТО бомбило Югославию, чтобы Милошевич согласился впустить в Косово (с возможностью войти и в Сербию) не войска ООН, а войска НАТО. Это была цель всех бомбардировок.

Когда в НАТО поняли, что проиграли войну, что НАТО в Косово ввести не удастся, что Милошевич победил и вводить придется только войска ООН, то для США и НАТО стало жизненно важным, чтобы под флагом ООН были только войска НАТО! Для этого требовалось, чтобы русские части войск ООН либо вообще не вошли в Косово, либо вошли спустя несколько месяцев после войск НАТО якобы по их приглашению.

Чтобы это уладить, в Москву прилетел госсекретарь США Толботт, его встречу с «ельциным» показали по ТВ, и «ельцин» заверил прямо перед камерами, что российская бригада в войсках ООН в Косово раньше НАТО не войдет. Обрадованный Толботт полетел домой, но тут передали, что наша бригада из Боснии на всех парах мчится в Приштину, и чихать она хотела на артиста, в роли уже сдохшего Ельцина. Толботт был вынужден повернуть самолет снова в Москву. Снова «ельцин» его заверил, что это недоразумение, что русские десантники будут стоять у границ Косова и ждать, когда туда войдут войска НАТО, которые, как известно, страшно боялись сербских солдат и не входили, ожидая пока сербы покинут Косово. Радостный Толботт снова полетел в США, а МИДак (тогда Иванов) выступил по CNN с заявлением, что русские войска раньше войск НАТО с места не сдвинутся. И делал он это как раз в тот момент, когда наша бригада уже вошла в Косово и заняла аэродром в Приштине и по-хозяйски уселась там, на месте англичан. Но какие московским тварям претензии от хозяев из США? Они же не давали приказ входить в Косово. Не так ли?

А теперь вспомним начало Грузино-Осетинского конфликта или «войну России с Грузией». Тогда, уже 7 августа 2008 года части 58-й армии России через Роккский туннель пересекли границы России, вошли в Южную Осетию и приготовились к броску на Цхинвал. А 8 августа части российской армии и чеченские батальоны уже открыто контратаковали грузинские войска в Цхинвале. Но пока ситуация была непонятной – грузины могли и разгромить вторгшиеся на их территорию войска России, посему остро стоял вопрос – а кто это в России всё это начал?

Первый вопрос: где был Верховный главнокомандующий российской Армии Д. Медведев в этот момент? Правильно – войска России уже перешли границу, а Медведеву потребовалось срочно выехать из Москвы, чтобы отдохнуть на теплоходе на Волге, на котором была очень плохая связь с Москвой. А где был Путин, при котором Медведев - этот «american boy» - в то время состоял как-бы Президентом РФ? Правильно – Путину еще срочнее потребовалось побывать на Олимпийских играх в Пекине. В результате в воздухе и оппозиционной прессе надолго повис вопрос – так кто же дал приказ российским войскам начать боевые действия против грузинской Армии? И месяц на этот вопрос был один ответ – а это российские войска сами по своему почину начали войну. Месяц не было ответственного!

Мало этого, 12 августа ТВ показали встречу Медведева с министром обороны Сердюковым, на которой Медведев доложил этому мебельщику военную обстановку в Южной Осетии. Доложил! Получалось, что в Кремле на август 2008 года еще не знали, что Медведев в России считается Президентом и главнокомандующим, и что это министр должен Президенту докладывать, а не наоборот. А вся эта комедия была затем, что бы далее Медведев доложил перед телекамерами Сердюкову, что операция закончена. Но зачем, – спросите вы, - разыграна эта комедия?

Затем, что на самом деле после этого «окончания» операции, российская военная, как бы, вольница рванула дальше и через день взяла Гори и Поти, и собралась брать Тбилиси. А как же приказ об окончании операции, данный Медведевым? Но разве главнокомандующий Медведев в этом виноват? Он же отдал приказ Сердюкову об окончании операции? Отдал! А Сердюков взял и не выполнил. Кто виноват?

В кругу таких начальников это называется «прикрыть начальнику задницу» подчиненными.

И только через месяц, когда все «устаканилось» и стало понятно, что персональной расправы от Запада за эту войну не будет, Путин и Медведев сообщили, что это, оказывается, главнокомандующий Медведев дал приказ на ввод войск в Южную Осетию. «Под нашим чутким руководством!».

А разве 8 лет назад в Крыму было как-то по-другому?! Ведь путин месяц после ввода войск в Крым 27 февраля 2014 года отказывался от того, что он послал войска в Крым, и всех уверял, что «вежливые люди» появились в Крыму «из ниоткуда». Типа купили в Военторге форму, автоматы, самолёты и танки и поехали в Крым. И только когда все «устаканилось», артист, в роли Путина заявил, что это на самом деле подразделения российской Армии и посланы в Крым им. «Под моим чутким руководством!». «Уря, уря, уря Путину, присоединившему Крым к России!!».

Такое поведение Кремля - это свойство всех подлых и тупых баранов у власти. Время идёт, а в России они становятся всё подлее, всё тупее и всё трусливее.

От редакции: А вот и неправда! Нет, касательно тупых баранов в Кремле и вокруг него - никаких вопросов.

Но вот про начало "войны с Украиной" 24 февраля - неправда.

Война на Украине началась с указа и.о.президента Турчинова, который дал указание применять против населения тяжелую военную технику. И немедленно применил - к примеру, нанеся авиационный удар по зданию луганской обладминистрации, в результате которого мучительно погибли две женщины.

До указа Турчинова на Украине происходил сугубо гражданский конфликт. Это не значит, что не стреляли - в конце "майдана" в Киеве постреляли около сотни человек. Потом уже начали стрелять и в Восточной Украине, поскольку не соглашались с государственным переворотом. Даже инцидент в Славянске с группой Стрелкова войной не был - иначе придется признать, что группа Басаева в Буденновске тоже начала войну с Россией.

Нет, все эти события укладывались в рамки гражданского конфликта. А вот применение танков и артиллерии с авиацией против гражданских формирований - это уже война. Причем война исключительно гражданская, поскольку вели ее граждане Украины между собой.

А как же Россия? Так она внешний, не основной участник гражданской войны. Как германская армия, в 1918-м году оккупировавшая под шумок Украину. Или Антанта, осуществившая интервенцию. Но война все равно была гражданской.

И с тех пор 8 лет почти шла гражданская война между Киевом и Донецком с Луганском. Россия оказывала помощь одной из сторон, даже далеко не всегда братскую, но стороной конфликта себя не признавала.

Так она и сегодня не признает!

Фактически армия РФ только расширила границы конфликта на Украине. Правда, сделала это со свойственным нам размахом - русский рабочий город Мариуполь снесли практически до основания. Причем называют родным русский язык — 457 350 человек (89,53 %), украинский — 50 420 человек (9,87 %). Так что ничего национального - конфликт исключительно гражданский.

Ну а если смотреть еще шире, то гражданский конфликт начался еще в процессе распада СССР, и вообще все происходившее и происходящее в бывшем Союзе - это гражданская война между гражданами СССР. Не случись событий 1991 года (ах, как радовались тогда и в Москве, и в Киеве), не было бы и трагедии Мариуполя. И Аллеи ангелов в Донецке. И "одесского холокоста" 2 мая. И Ферганы, и Таджикистана, и Буденновска с Кизляром - ничего бы не было...

А.Б.