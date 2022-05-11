Украина останавливает транзит газа в Европу

Оператор газотранспортной системы Украины остановит транзит газа через распределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области.

По данным компании, станция сейчас не контролируется украинской стороной, поэтому поставки прекратятся в среду, 11 мая, в 7 утра по Москве. Об этом оператор уведомил «Газпром». Представители концерна заявили, что не видят препятствий для продолжения прокачки энергоносителя.

Украинский оператор предложил перенаправить транзит газа через «Сохрановку» на станцию «Суджа». В «Газпроме» отметили, что это технологически невозможно, так так распределение объемов прописано в контракте. Услуги по нему полностью оплачены, добавили в компании.

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Нет, удивительно не это, а то, что 8 лет шли боевые действия над трубой и вокруг трубы, но ни разу никто по самой трубе не попал. И газ в Европу мирно качали совместно две воюющие стороны.

Вот и сейчас - это специальная вонная операция илим торговая? У меня ответа нет, не спрашивайте...

А.Б.