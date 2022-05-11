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Московский листок

Главреда "МК" лишили собственности за компанию

Опубликовано 11.05.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Главреда "МК" лишили собственности за компанию

Helsingin Sanomat сообщает, что в конце апреля власти заморозили два объекта, частично принадлежащих главному редактору и владельцу «Московского комсомольца» Павлу Гусеву. 

ЕС также ввел в его отношении санкции, заявив, что «МК» «поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». 

По данным газеты, власти Финляндии арестовали земельные участки в Джанаккале общей площадью 19 гектаров, которыми Гусев владеет вместе с бывшей супругой. На участках, граничащих с берегом озера Кернааланъярви, есть как минимум один жилой дом. 

***

Павел Гусев человек не бедный, и участок в лесу у озера не сильно подорвет его материальное благосостояние, даже в Финляндии это не какие-то астрономические деньги. А вот по бизнесу недвижимости в этой стране ударит очень сильно.

Иностранцы и так не стоят в очереди на покупку участка в лесу, собственно, кроме самих финнов, которые любят дачный отдых в лесу у озера, никому это богатство и не нужно. Ну вот разве что русским. А теперь и русским нельзя.

Любого теперь можно взять и ограбить ни за что.

Гусев разве возглавляет государственное СМИ? Нет, "МК" газета сугубо частная. Но может ли частная газета в РФ существовать, не поддерживая хоть в какой-то мере "нарратив Кремля"?

Это все равно, что обвинить женщину, которую публично изнасиловали, в непристойном поведении.

Видимо, по мнению финнов, Гусев должен был немедленно закрыть крупнейшую столичную газету и вместе с женой и собакой покинуть пределы РФ. Где его бы, как и 3,8 миллиона россиян, покинувших страну в последние два месяца, начали б прессовать за российский паспорт - не давали бы вида на жительство, не позволяли бы открыть банковский счет (то есть лишили возможности снять жилье и устроиться хоть на какую-то работу), а если есть какая-то собственная недвижимость в Европе, все равно бы ее лишили.

Правда, Гусев мог бы подключиться к пропагандистской кампании против РФ, это давало бы шанс хоть как-то зацепиться в Европе. Об этом рассказывал мне как-то давным-давно покойный Зиновьев: пока ты поддерживаешь общий тренд, на тот момент антисоветский, тебя как-то подкармливают, а если вдруг начинаешь выражать что-то не вдоль общей линии, моментально снимают с довольствия.

Я напомню: Зиновьев изначально вернулся в Москву из эмиграции просто выхлопотать себе пенсию как участнику войны - это бы немного скрасило нищету, в которой он жил в эмиграции.

Но тогда, в советское время, Запад хотя бы интересовали советские диссиденты, как оружие против Кремля.

Сегодня никакие диссиденты уже никому не нужны. Если украинцам пока предоставляют какие-то преференции, то россияне, пересекающие границу, сразу чувствуют себя "нежелательными элементами". Западу не нужно воздействовать на Кремль мелким эмигрантским писком - у него есть более сильные средства. Кремль попался в ловушку "открытой экономики", и его теперь мочат по-взрослому. Это в СССР у членов Политбюро не было недвижимости и счетов за границей, а сейчас даже мелкий кремлевский клерк мечтает обзавестись. И обзаводится, причем не только недвижимостью и счетами, но и каким-нибудь доходным бизнесом - который теперь просто отбирают, и всё. Независимо от того, сделал ли ты что-то плохое или вообще ничего не сделал.

Разве не Гусев публиковал во время оно интервью с американским послом Мэтлоком о свободе, открытости и "новом мышлении"? Ну вот теперь получи - за нарратив...

За что? За компанию!

А.Б.



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