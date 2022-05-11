Вместо клейма и рваных ноздрей

Председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов.
Бастрыкин объясняет свою инициативу ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. По его словам, в структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность.
Как тут не восхититься пргрессом?
Раньше закоренелых преступников клеймили и рвали им ноздри, что сильно портило товарный вид участников рынка труда, хотя и облегчало их идентификацию.
Сегодня никаких варварских мер не требуется, есть геномная регистрация. И уже не отвертишься, мол, геном не мой...
Интересно, а гражданам тоже будут проводить геномную идентификацию?
Очень удобно: сходил в туалет на заправке, а у кассы уже сообщают - бензина вам отпустить не можем, у вас неоплаченный штраф за парковку в прошлом году...
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