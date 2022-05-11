Путин назначил врио глав пяти регионов

Предыдущие главы этих субъектов ранее объявили о том, что намерены освободить свои должности по согласованию с президентом. У большинства из них истекал второй срок полномочий.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио глав пяти регионов, сообщили в Кремле.

Субъекты до выборов возглавят:

—врио главы Республики Марий Эл — Юрий Зайцев;

—губернатор Кировской области — Александр Соколов;

—Рязанской области — Павел Малков;

—Саратовской области — Роман Бусаргин;

—Томской области — Владимир Мазур.

Некоторый почему-то сочли это приметами глобальных перемен. А на самом деле просто ежегодная подготовка к единому дню голосования в сентябре.

Будущий губернатор, перед тем, как его полюбят до беспамятства избиратели, должен хоть немного успеть намозолить им глаза. А то неприлично. Помню, новый мэр Химок появился в городе как и.о. за месяц с небольшим до выборов, приехал из Тулы. И уже в сентябре набрал больше половины голосов, вот как его сразу же полюбили. А через два года ушел в отставку по причине сразу двух уголовных дел. Теперь мэра там вообще не выбирают на всякий случай.

Теперь все выглядит солидно - целых 4 месяца избиратели станут восхищаться деятельностью нового губернатора.

Ну а уж потом как получится, может и на нары...

А.Б.