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Московский листок

Остановит ли Следком пожары?

Опубликовано 11.05.2022 в разделе комментариев 1

пожар красноярск следком
Остановит ли Следком пожары?

Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Их причиной стали множественные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.

Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Сгорели 518 домов и 309 строений.

По данным регионального главка СК, погибли восемь человек, были травмированы 20 человек, госпитализировано 13 пациентов, из них в тяжелой степени — три пациента, средней тяжести — десять человек.

Ведомство возбудило уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей".

Такое чувство, что с пожарами решили бороться исключительно мерами прокурорского реагирования.

Кстати, так же можно и с войной бороться, и по тем же статьям Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" - вполне подходит...

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 11.05.2022 13:10
Ну правильно - солдаты все в Украине, а пожары пусть прокуроры своими бумажками тушат
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