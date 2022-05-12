Опять село на границе обстреляно со стороны Украины

Число пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Украины выросло до шести.
Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший.
Население села будет вывезено в безопасное место.
Остается один неприятный вопрос - зачем?
О случайном промахе речи, кажется, не идет. В округе нечего обстреливать.
Украина хочет дать России дополнительный повод для военных действий? Очень похоже, но зачем это Украине?
И последнее - почему с территорий, вроде бы давно занятых российскими войсками, ведутся обстрелы села на территории РФ, находящегося в 10 километрах от границы?
А.Б.
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