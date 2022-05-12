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Московский листок

Опять село на границе обстреляно со стороны Украины

Опубликовано 12.05.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Опять село на границе обстреляно со стороны Украины

Число пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Украины выросло до шести.

Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший.

Население села будет вывезено в безопасное место.

Остается один неприятный вопрос - зачем?

О случайном промахе речи, кажется, не идет. В округе нечего обстреливать.

Украина хочет дать России дополнительный повод для военных действий? Очень похоже, но зачем это Украине?

И последнее - почему с территорий, вроде бы давно занятых российскими войсками, ведутся обстрелы села на территории РФ, находящегося в 10 километрах от границы?

 А.Б.



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