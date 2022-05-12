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Московский листок

"Мы так мечтали узреть его повешенным!.." Последний из Беловежских "зубров" всё

Опубликовано 12.05.2022 автором в разделе комментариев 2

"Мы так мечтали узреть его повешенным!.." Последний из Беловежских "зубров" всё

Почти без перерыва вслед за Шушкевичем покинул сию земную юдоль и последний из убийц и могильщиков СССР — Леонид Кравчук (1934—2022). Думаю, миллионы людей в бывшем СССР, которые благодаря таким кравчукам сейчас переживают все бедствия войны, не говоря уж про обычные «мирные» тяготы капитализма, услышав это известие, с досадой вздохнут и на разные лады повторят мысль известной эпитафии:

 

Его в могилу провожал насмешек шквал,

Иные хохотали просто бешено.

И только я, лишь я один рыдал.

Я так мечтал узреть его повешенным. (c), Хилэр Беллок

 

Итак, на данный момент:

х Борис Николаевич Ельцин (1 февраля 1931—23 апреля 2007).

х Станислав Станиславович Шушкевич (15 декабря 1934—3 мая 2022).

х Леонид Макарович Кравчук (10 января 1934—10 мая 2022).

Михаил Сергеевич Горбачёв (род. 2 марта 1931).

 

Именно этим могильщикам социализма и СССР мы в конечном счёте обязаны нынешней войной.

Конечно, хотелось бы думать, что гг. Кравчук и Шушкевич почти одновременно отправились к праотцам хотя бы отчасти вследствие шока, вызванного зрелищем дела их рук — войны между братскими до 1991 года народами. «Что мы наделали! Убейте нас, убейте!» Но думать так — значило бы слишком хорошо думать о людях...

Старая заметка украинского журналиста Андрея Манчука: «Все говорят о Леониде Макаровиче Кравчуке. Не буду выделяться — напомню его слова, которые исчерпывающе объясняют причины рыночной реставрации: «Я, секретарь ЦК, имел квартиру 54 квадратных метра. Не мог купить себе машину — даже тогда, когда у меня были деньги. Получал 675 рублей. А Патон (президент Академии наук УССР) — 1200 рублей. Я хотел купить сыну машину, и должен был стоять в очереди три года. Когда стал президентом, моя жена ездила на «Ладе», а у семьи не было охраны».

Да, ради этого и был уничтожен Союз. Патоны стали торговать на базарах, но зато Макарыч заимел особняк, счета в банке и сменил "Ладу" на "Мерседес"».

 

Вот что их не устраивало в СССР... Кстати, это хороший ответ тем, кто говорит об ужасных и несправедливых привилегиях бюрократии в позднем СССР. Привилегии были — но по сравнению с тем, что получила постсоветская буржуазия и перешедшая к ней на службу бюрократия — это «бедненько, но чистенько», не более того.

Ещё могут спросить: ну, ладно, это было преступление, а где же наказание? Остаётся надеяться только на загробное воздаяние? К счастью, нет. Было воздаяние и на земле, хотя, возможно, и несоразмерно малое по сравнению с совершённым. Сам Леонид Кравчук признался как-то, давая интервью в программе «Личная территория» на канале NewsOne, что перед сном всегда кладёт рядом с собой пистолет. Экс-президент объяснил, что оружие он кладет поближе, так как чувствует необъяснимую угрозу. «Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу её объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя, я не могу заснуть».

В старину это «необъяснимое чувство» называли «нечистая совесть» и ещё «страх возмездия».

Политик добавил, что осознает бесполезность пистолета, если с ним по-настоящему захотят расправиться. «Но он меня успокаивает», — заявил Кравчук.

А была ещё старинная революционная песня на эту же тему:

А деспот пирует в роскошном дворце,

Тревогу вином заливая.

Но грозные буквы давно на стене

Уж чертит рука роковая.

 

«И вот что начертано: «мене, мене, текел, упарсин». Вот и значение слов: мене, — исчислил Бог царство твоё и положил конец ему. Текел, — ты взвешен на весах и найдён очень легким. Перес, — разделено царство твоё и дано мидянам и персам… В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит» (Дан. 5, 24-30).



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Всего комментариев к статье: 2
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"Это не мы, это опять все они!"
Привет написал 12.05.2022 09:07
"Именно этим могильщикам социализма и СССР мы в конечном счете обязаны нынешней войной".---
Кравчук в отличие от ВВП спецоперацию не развязывал, "превентивных ударов" не наносил,
в 5 утра 24 февраля на Украину не нападал...
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ВЕРНЕМСЯ К ЕЩЕ НЕ ПОВЕШЕННОМУ...
ИВАН РУСАКОВ написал 12.05.2022 09:03
То,что закапывают в невинную Землю сволочей при-
говоренных историей и людьми к презрению, не делает
их невиновными.Об этом надо часто говорить,чтобы
помнили.Но остался не повешенным и живет припева-
ючи еще один мерзавец-меченый Горбачев.Думаю все
им униженные и обездоленные хотят,чтобы ему посто-
янно напоминали о возмездии,чтобы ему не спалось
не только с пистолетом,но даже если рядом танк!
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