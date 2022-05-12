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Московский листок

Начинается химическая война

Опубликовано 12.05.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Начинается химическая война

СБУ совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения ВС РФ в применении химоружия, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось", - сказал Мизинцев.

***

Я не занимаюсь ни пропагандой, ни контрпропагандой. И в данном случае не так важно, сказал об этом генерал Мизинцев или, наоборот, Арестович.

Речь идет о начале использования одной из сторон конфликта химического оружия, то есть, строго говоря, оружия массового поражения. Повторю - абсолютно неважно, какая из сторон, потому что неизбежно как ответную меру начнет использовать ОМП и другая сторона, а там и третья...

Я уже много лет пишу, что есть химические вещества, которые широко используются в народном хозяйстве, но при этом являются и возможным оружием массового поражения, и уже использовались в таком качестве в Первую мировую войну.

Хотя аммиак распространен в природе – как на земле, так и на внешних планетах Солнечной системы – и широко используется, он является едким и опасным в концентрированной форме. Во многих странах он классифицируется как чрезвычайно опасное вещество и подлежит строгой отчетности на предприятиях, которые производят, хранят или используют его в значительных количествах. 

Мировое промышленное производство аммиака в 2018 году составило 175 миллионов тонн, без существенных изменений по сравнению с мировым промышленным производством 2013 года в 175 миллионов тонн.

Промышленный аммиак продается либо в виде аммиачного раствора (обычно 28% аммиака в воде), либо под давлением или в холодильнике безводный жидкий аммиак перевозят в цистернах или баллонах.

По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Вызывают при этом обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи.

Токсический отёк лёгких развивается при воздействии аммиака в течение часа с концентрацией 1,5 г/м3. Кратковременное воздействие аммиака в концентрации 3,5 г/м3 и более быстро приводит к развитию общетоксических эффектов.

Аммиака на Украине видимо-невидимо, и при желании можно потравить очень много народу. И очень неприятно, что желание такое, кажется, есть...

А.Б.

 



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