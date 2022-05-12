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Московский листок

Новая политика в условиях третьей мировой войны

Опубликовано 12.05.2022 автором в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Новая политика в условиях третьей мировой войны

Вчера, конечно, преизрядно доставил визг обывателя, впервые заметившего губернаторские ротации. Вой стоял истошный в течение всего дня - и ладно бы рядовой обыватель, но визжал почему-то и искушённый в тонкостях российского политикума юзер. Граждане, вы чо, двадцать лет в барокамере проспали? 

Плановая губернаторская ротация - вещь вполне себе регулярная, за несколько месяцев до ЕДГ обычно меняют не по одному, а маленькими пучочками. Нынешняя ротация должна была пройти в феврале, о чём несколько месяцев - всю осень и начало зимы - звенели все политические СМИ. Термин "губернаторопад" даже приесться успел, где вы там "неожиданность" увидели?? Наиболее дотошные кремлеведы и политические писаки даже таблицы составили, кого и когда поменяют. В феврале, правда, всем было слегка не до того:))), потому указы слегка подзадержались. 

Особенно повеселили эксперты украинского происхождения, на серьёзных щщах заявившие, что отставленные губернаторы шли "не в ногу со временем" и "недостаточно маневренно реагировали на новые вызовы, порождённые СВО":))) 

Котики мои, все отставки были расписаны ещё тогда, когда ни о какой СВО не помышлял даже её инициатор - почитайте, например, предновогодние паблики наших ведущих регионоведов, от Баширова до Минченко: там вам в табличном виде заранее нарисовали, кого и когда отправят на выход. Какие там вызовы СВО?? СВО как раз напротив, не спровоцировала отставки, а отодвинула их на пару месяцев подальше. 

Ну и не забывайте о том, что в последние недели активно обсуждалось продавливаемая "партией закручивания гаек" идея отмены губернаторских выборов - в итоге идея была совершенно справедливо похерена, на её лоббистах волки срать поехали, а указы по врио наконец-то настало время подписывать, чтобы у этих самых врио было время на собственную избирательную кампанию перед сентябрём. 

Так что отставки - вещь совершенно плановая, а вот с назначениями получился лёгкий неудобняк:)) - ни один, даже самый прошаренный кремлевед, не угадал ни одного назначенца. Как говорится, играли, но не угадали ни одной буквы. И путинская любовь к неожиданным шагам тут вообще не при чем - он из объявленных назначенцев вряд ли кого знает лично. Ну то есть, знает настолько, чтобы кому-то протежировать. Не царское это дело. 

Проблема совсем в другом:(((. Проблема в том, что внутриполитическая вертикаль, готовившая и осуществлявшая все эти назначения, всё та же и не поменялась ни на йоту. Вся та команда, которую приглашали совершенно в иной исторической ситуации, под другие задачи и под другие вызовы, не претерпела никаких изменений. И это главный провал кадровой системы, не способной меняться и генерировать новую политику в условиях третьей мировой войны. Администрирование в условиях "жирных лет всеобщего просперити" и администрирование в условиях мобилизационной экономики, по которой со всех сторон наносятся болезненные удары, это два разных мира. И то, что у нас до сих пор этого не поняли - верный путь к поражениям, малым и большим.



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