EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg.
Указывается, что это якобы должно облегчить работу трейдеров, "сомневающихся в надежности курса рубля" на фоне антироссийских санкций.
В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят:
—Bank of America;
—J.P. Morgan Chase;
—Credit Suisse;
—Deutsche Bank;
—Goldman Sachs;
—Morgan Stanley;
—Societe Generale;
—Barclays.
Банки солидные, а ведут себя как первые Морганы, основатели Morgan Stanley - старинные бандиты.
В общем, как и в советское время курсов рубля будет несколько, и самый верный - на черном рынке...
А.Б.
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