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Московский листок

EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Опубликовано 12.05.2022 в разделе комментариев 0

доллар деньги лимит
EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg.

Указывается, что это якобы должно облегчить работу трейдеров, "сомневающихся в надежности курса рубля" на фоне антироссийских санкций.

В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят:

—Bank of America;

—J.P. Morgan Chase;

—Credit Suisse;

—Deutsche Bank;

—Goldman Sachs;

—Morgan Stanley;

—Societe Generale;

—Barclays.

Банки солидные, а ведут себя как первые Морганы, основатели Morgan Stanley - старинные бандиты.

В общем, как и в советское время курсов рубля будет несколько, и самый верный - на черном рынке...

 А.Б.



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