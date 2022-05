EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля доллар деньги лимит Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg. Указывается, что это якобы должно облегчить работу трейдеров, "сомневающихся в надежности курса рубля" на фоне антироссийских санкций. В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят: —Bank of America; —J.P. Morgan Chase; —Credit Suisse; —Deutsche Bank; —Goldman Sachs; —Morgan Stanley; —Societe Generale; —Barclays. Банки солидные, а ведут себя как первые Морганы, основатели Morgan Stanley - старинные бандиты. В общем, как и в советское время курсов рубля будет несколько, и самый верный - на черном рынке... А.Б.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться