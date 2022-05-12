Финляндия запустила первый товарный поезд из Китая в обход России

Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics в пресс-релизе сообщил: по новому Транскаспийскому маршруту 10 мая из Китая отправился первый полноразмерный контейнерный поезд. Его маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию и Центральную Европу.

История древняя - проект TRACEKA сущствует уже более 30 лет, и очень напоминает попытку почесать левой рукой правое ухо.

Программа ТРАСЕКА была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вскоре к программе присоединились Молдавия, Монголия и Украина; в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году — Иран.

Летом 1998 года двенадцать стран Кавказа, Чёрного моря и Средней Азии, при поддержке США, достигли соглашения по созданию железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного транспортного коридора из Китая и Монголии в Европу, в обход России.

Официальная позиция России относительно программы ТРАСЕКА, заявленная ещё в 2000 году, состоит в том, что эта программа рассчитана на то, чтобы создать транспортные коммуникации «в обход России», а также усилить «центробежные тенденции среди стран СНГ».

Как видим, вот провальный проект 30-летней давности и пригодился...

А.Б.