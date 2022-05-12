За чей счет расширяемся?

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев, победивший на выборах 8 мая действующего главу республики Анатолия Бибилова, заявил, что его страна хочет максимальной интеграции с Российской Федерацией. Он также уточнил, что референдум о присоединении к РФ состоится, как только Южная Осетия получит соответствующий сигнал от России.
Во время предыдущего правления президент Бибилов заявил, что в республике могут пройти два референдума: первый — по вопросу присоединения к России, а второй — по поводу объединения с Северной Осетией.
Референдум по вопросу вхождения Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации намечен на май-июнь 2022 года.
Интересно, а в РФ референдум тоже состоится или присоединять будут просто так, депутаты проголосовали, президент подписал - и порядок?
А.Б.
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ИВАН РУСАКОВ написал 12.05.2022 09:14
лезгинки на площадях Москвы станет еще больше на
на страх полицаям.Кормить новых дармоедов будут за
счет коренных народов страны.
Причем толерантные думаки и путиноиды побоятся в
Указе о принятии к себе новых овцелюбов запретить
им в карманах носить ножи и пистолеты!