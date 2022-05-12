За чей счет расширяемся?

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев, победивший на выборах 8 мая действующего главу республики Анатолия Бибилова, заявил, что его страна хочет максимальной интеграции с Российской Федерацией. Он также уточнил, что референдум о присоединении к РФ состоится, как только Южная Осетия получит соответствующий сигнал от России.

Во время предыдущего правления президент Бибилов заявил, что в республике могут пройти два референдума: первый — по вопросу присоединения к России, а второй — по поводу объединения с Северной Осетией.

Референдум по вопросу вхождения Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации намечен на май-июнь 2022 года.

Интересно, а в РФ референдум тоже состоится или присоединять будут просто так, депутаты проголосовали, президент подписал - и порядок?

А.Б.