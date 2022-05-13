Им можно воровать и грабить, а нам?..

Компания "Сименс мобильность" с 13 мая растрогает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Siemens. Также в компании отметили, что "Сименс мобильность" в связи с уходом из России выйдет из совместных предприятий.

"Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" с 13 мая", - сообщили в компании.

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Вот это вот (выделено нами) расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание - это как?

Я покупаю стиральную машину с гарантией, а потом вдруг продавец от гарантии отказывается. Это разве не нарушение прав потребителей? И при чем тут Украина, война и мировой заговор - гарантию на проданную технику обеспечьте!

А локомотив - это не "стиралка", его у армян не починишь. У России, конечно, есть электровозоремонтные заводы, но какого рожна?! Оплачено же, так обслуживайте!

Новую технику можете не продавать, но то, что уже поставили просто так бросить на потребителя нельзя.

Об этом уже шла речь в связи с авиационными компаниями, которые отказываются обслуживать и поставлять запчасти на проданные самолеты. Самолеты продолжат летать, но неизбежное увеличение аварийности нужно столь же неизбежно отспаривать в судах - вы отказались обслуживать технику, хотя деньги взяли и за обслуживание, а теперь вот самолет разбился и люди, не дай бог, погибли - платите!

Та же история с поездами "Сименс" - платите!

А еще лучше - забирайте вашу технику и верните деньги, которые за нее были уплачены. Раз вы не выполняете условия контракта - возвращайте деньги. Никакой связи между поездом "Москва-Петербург" и спецоперацией на Украине нет. Возвращайте деньги.

И так со всем. Вы закрыли магазины обуви? Отлично, но вы же рекомендуете для вашей обуви средства ухода исключительно вашей компании? Вот реклама - рекомендуете? Тогда верните деньги в полном объеме за ваши ботинки, которые без вашего кремя непременно придут в негодность. Возвращайте деньги!

Немецкие машины остались без фирменных запчастей и фирменного же обслуживания? Возвращайте деньги, независимо от того, сколько прошла машина, в полном объеме!

Где там Общество прав потребителей? Надо судиться и забирать свои деньги. Я не воюю на Украине, меня наказывать не за что - деньги на бочку.

Ах мы в ответе за собюственное правительство? Точно? Ну так я тогда поймаю сйечас какого-нибудь немца (голландца, британца) и ограблю его до нитки, даже до трусов просто - пусть и он ответит за свое правительство.

Нецивилизованно? Не по-европейски? Так вы ж нас из Европы-то выперли, и в цивилизованности нам отказываете, косметику не продаете и даже туалетную бумагу. Вот я с запахом немытого тела и грязной задницей и ограблю вашего чистого и благоухающего гражданина. Я ж дикий, мне можно...

А.Б.