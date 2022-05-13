Офис президента Украины поставил ультиматум Кремлю, в случае отказа от эвакуации раненых из Азовстали, Киев расстреляет всех российских солдат, находящихся в плену и полностью выйдут из переговорного процесса.

На сегодняшний день из переговорной группы работает только одна из четырёх подгрупп, занимающаяся обменом военнопленных, более никаких дипломатических сношений не ведётся с момента срыва стамбульских договоренностей.

***

Интересная новость, хотя и официально не подтвержденная. И что, ждать, пока генерал Конашенков проснется и подтвердит или опровергнет? Генерал, вставай, война все-таки...

Правда Песков, который и когда не спит, часто бредит, то ли подтвердил, то ли опровергнул. "Не следует воспринимать информацию из источников, которые сообщили об «ультиматуме» Украины к России по военным на «Азовстали», - посоветовал Песков. Вот и пойми...

А почему я верю этой новости?

Да потому что официальная украинская идеология этого не отвергает, и даже подтверждает. Убийство пленных, причем часто даже в виде мучительной казни, доля идеологии "украинства" - дело доблести и геройства.

Один из самых главных праздников сегодняшней Украины - это чествование битвы при Конотопе, где было казнено до 5 тысяч русских пленных. Погибли или были казнены двое окольничих: С. Р. Пожарский и С. П. Львов, стольник Е. А. Бутурлин, 3 стряпчих: М. Г. Сонин, И. В. Измайлов, Я. Г. Крекшин, 79 дворян московских и 164 жильца.

11 марта 2008 года президентом Украины Виктором Ющенко был подписан указ о праздновании 350-летия Конотопской битвы. Этим указом Виктор Ющенко поручил Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, Киевской и Севастопольской городской администрации изучить вопрос о переименовании улиц, проспектов, площадей и военных частей в честь героев битвы при Конотопе. В длинном перечне праздничных мероприятий, включающих съёмку документального фильма об этом событии, значится введение в обращение специальной юбилейной монеты, а также почтовой марки, конверта и спецгашения.

За время 8-летней войны Киева с ЛНР и ДНР легко было оценить состояние пленных, которых за эти годы обменивали. Из донбасского плена украинские военные возвращались хорошо вылеченными, неплохо откормленными, а с украинской стороны возвращали калек, причем часто увечья бывали нанесены уже в плену, бывало, что под видом "лечения".

Ну и съемки собственных "подвигов" частенько украинские "герои" сами выкладывают в соцсетях.

Какие еще доказательства нужны?

А.Б.