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Московский листок

Медведев выступил как Нострадамус

Опубликовано 13.05.2022 в разделе комментариев 1

медведев совбез
Медведев выступил как Нострадамус

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире после антироссийских санкций наступит упадок деятельности международных институтов, которые не смогли доказать свою эффективность в урегулировании ситуации на Украине, таких, например, как Совет Европы, написал Медведев в своем Telegram-канале.

В результате антироссийских санкций разрушится ряд цепочек поставок товаров, возможен крупный логистический кризис, включая крах иностранных авиакомпаний.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ, в мире усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое топливо.

Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

Что-то Дмитрия нашего Анатольевича на глобальное потянуло... Не, ну прямо Нострадамус.

Правда, авиакомпании добил не украинский кризис, они раньше начали сыпаться, Алиталя, например. Тут всему виной, конечно, коронавирус и склонность к глобальному регулированию. Но это повод. А в основе всего жадность, конечно.

Местные авиалини нормально себя чувствуют, а вот транснациональные гиганты с завышенными расходами - накрываются.

Международные институты, конечно, накроются межным тазом, потому что они и существуют, чтобы решать спорные вопросы без мордобоя. Ну а раз мордобой все равно начался, то конечно - им и осталось получить в торец по ходу и тихо уйти плакать в сторонку.

А вот перспектива голода - это и правда серьезно и, что обидно, реально более чем.

Ну а что - Европа уж как-нибудь прокормится, но Африка уже никак, а там миллиард народу живет. А Европа при этом блокирует порты для российских судов, в том числе и для тех, что везут хлеб. Для западных судов, которые везут оружие на Украину, порты открыты, а для перевозок хлеба - закрыты.

И никого это не волнует особо, в том числе и в Кремле - для кремлевской столовой свежих булок по-любому хватит, а за африканцев мы, строго говоря, даже и не в ответе...

***

А вообще странная активность для зампреда Совбеза - других вообще не видно. Может, Дмитирий Анатольевич на место Пескова метит?

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Повторение - мать необучаемости
Привет написал 13.05.2022 12:19
Орда уже решает вопрос. Они украли 400 тонн зерна (с ошвабажденной части Украины, из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонкой областей) и повезли в Африку - барыжить.
По фиг, что на Украине народ опять будет голодать как в период Голодомора, организованного ордынскими дедами. Как говорится: "Можем повторить!" Вот и повторяют.
А упадок международных связей активно готовился или как любила говорить российская дипломатия: "Нам на всех нас.ать!"
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