Рубль по прежнему укрепляется к мировым валютам

Хотя еще вчера демонстрировал заметное снижение.

Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. Если доллар будет стоить в районе 60 рублей, бюджет может стать дефицитным.

Оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, к чему и стремится Банк России.

Существенный спад курса евро к рублю идет на фоне сокращения импорта из ЕС, перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте.

Импорт из ЕС в Россию снизился более чем наполовину, а платить за газ в рублях начали уже более 20 европейских покупателей. Таким образом, экспортер газа в лице “Газпрома” продает 100 процентов валютной выручки.

Поскольку доллар и евро долгое время были, по сути, единственным ликвидным способом накоплений, то текущая ситуация главным образом бьет по не слишком богатым россиянам, пытавшися хоть как-то скопить на черный день.

И вот черный день настал, а сбережения заметно потаяли.

А.Б.