Официоз переходит к критике эксплуатации человека человеком

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с карикатурой, критикующей эксплуатацию стран Латинской Америки и Африки Соединенными Штатами и Евросоюзом.

"Эти страны не бедные. Эти страны богатые! Только люди там бедные! Эти страны нельзя называть слаборазвитыми, они пострадали от чрезмерной эксплуатации", — подписал пост дипломат.

Критика западного миропорядка - это обычное дело для КНР, но вот эта же критика для российского официоза после 1991 года стала непривычной.

И изложение точки зрения китайского высокопоставленного дипломата, критикующего Запад в официозном РИА Новости - это, можно сказать, примета времени.

Думаю, скоро к нам вернутся обороты типа "мир чистогана" и "царство зеленого дьявола".

Правда, боюсь, на содержание российской внутренней политики это повлияет незначительно. Снаружи мы будем повторять зады китайской пропаганды, а изнутри продолжим оставаться частью того самого "мира чистогана"...

А.Б.