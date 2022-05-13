В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России

Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил в эфире телеканала CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.

По его словам, Хельсинки не фиксирует какой-либо "нестандартной активности" с российской стороны.

Дипломат отметил, что финская граница находится в полной безопасности, добавив, что "мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации". Однако, считает он, спецоперация на Украине привела к резким изменениям в сфере безопасности, поэтому Хельсинки настроен на интеграцию в Североатлантический альянс.

Это правда, еще в советское время финская граница была самой спокойной. Но сейчас, надо думать, ситуация поменяется.

А.Б.