Министр обороны Украины Олег Резников заявил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек.

«Мы ориентируемся на потребность обеспечить один миллион человек, которые будут бороться с врагом», — отметил он.

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То есть 40-миллионная Украина готова иметь армию, численно превышающую весь наличный состав ВС РФ.

РФ официально опровергает планы по проведению мобилизации, но при таком массовом призыве ВСУ будут численно превосходить группировку ВС РФ в 3-4 раза. Правда, Киев проводить уже 7-ю по счету мобилизацию, но о миллионной численности "сбройных сил" пока даже речи не идет - гражданен уклоняются, да и последняя мобилизация была остановлена якобы по той причине, что призванным не хватит оружия.

Но запад планирует вооружать ВСУ за свой счет, на что уже выделяются миллиардные ассигнования. И если вооружать по принципу "дешево и сердито", то 1 миллион призывников выглядит не так уж нереально. И тогда РФ нпа Украине окажется уже не наступающей, а обороняющейся стороной, каким бы техническим превосходством не обладала.

Да и уже сегодня, несмотря на техническое превосходство, российская армия на северо-востоке Украины ведет уже скорее оборонительные бои. И если Киев решит забросать страну трупами, то дело может дойти и до оборонительных боев уже на российской территории.

Может, все-таки объявить мобилизацию сейчас, пока есть время хотя бы обучить призванных в ряды?

А.Б.