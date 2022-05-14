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Московский листок

Как выясняется, Украина кормит мир

Опубликовано 14.05.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

голод хлеб зерно пшеница
Как выясняется, Украина кормит мир

Начинается вой и требование к России открыть вывоз из Украины зерна через порты.

Вранье 1. Общий объем зерна на Украине для экспорта задержавшегося в портах – 20 млн тонн.

На самом деле такого объема зерна на Украине к началу мая не оставалось.

На 27 апреля из Украины уже вывезли около 47 млн тонн. Всего Украина планировала экспортировать около 60 млн тонн.

С учетом вывезенного в мае миллона-полутора тонн через железную дорогу, для экспорта остается около 12 миллионов.

До нового урожая еще три месяца. Вполне можно вывезти по железной дороге.

Вранье 2. Недостаток экспорта грозит голодом бедным из стран Африки.

На самом деле главным покупателем украинского зерна является Европа (подсолнечник, пшеница), Турция, Китай и Египет. В Африку, как раз, поставляет Россия, которая выполняет все контракты.

Но, конечно, из-за нехватки подсолнечника не в Африке, а в Европе очень подорожало растительное масло. Не в Африке, а в Германии мука стала стоить 3 евро, не в Африке, а в Италии не хватает муки на макароны.

Европейцы беспокоятся о себе, а не о бедных голодающих африканцах.

Вранье 3. Угроза глобального голода – следствие российской агрессии.

На самом деле нехватка продовольствия – следствие колониальной политики Европы и Запада, которые используют дешевые ресурсы Украины, России и других стран, поставляющих западу дешевое зерно и дешевые полезные ископаемые.

В течение нескольких десятилетий цена на пшеницу находилась в коридоре около 200 долларов за тонну.

За это время в несколько раз, и даже в десятки раз выросли цены на финансовые пузыри, недвижимость, всякие банковские и юридические услуги, авторские отчисления и стоимость всяких франшиз. Все зерно, которым, как выясняется, Украина кормит мир, стоит меньше, чем выручка какого-нибудь маркетплейса в Штатах.

Так все страны, выращивающие кофе, получают от 5 до 10 млрд в год, зато только выручка Нестле в десятки раз больше. А если посчитать доходы всяких сетевых кофеен и рекламщиков?

Если страны, выращивающие кофе, в один прекрасный год остановят его выращивание, то мир потеряет не 5-10 млрд неполученного кофе, а получит сотни миллиардов убытков от потерь всех западных монстров, использующих этот кофе.

Так что невывезенное зерно из Украины – это не угроза голода бедных африканцев, а огромные убытки западных компаний, которые из этого зерна получают товары на сумму в десятки раз большую.

А если посмотреть в таком разрезе, то бомбит от того, что страны, призывающие уничтожить экономику России, страны, которые хотят втоптать Россию в 19 век, и об этом они открыто говорят, и именно эти страны хотят, чтобы Россия обеспечила им беспечную и безубыточную жизнь.

Жизнь с дешевым газом, дармовым углем, халявной нефтью.

И, конечно, жизнь с дешевым хлебом и макаронами, потому что власти этих стран хорошо понимают, что население из-за высоких цен будет сносить не Путина.



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