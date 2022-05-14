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Московский листок

Индия ввела запрет на экспорт пшеницы

Опубликовано 14.05.2022 в разделе комментариев 0

голод хлеб зерно пшеница
Индия ввела запрет на экспорт пшеницы

Индия ввела запрет на экспорт пшеницы, сообщило министерство торговли и промышленности страны: «Политика экспорта пшеницы — «запрет» с немедленным вступлением в силу», — приводит РИА Новости сообщение. 

Отмечается, что экспорт будет разрешён «в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до неё».

В ведомстве отметили, что продовольственная безопасность Индии находится под угрозой. 

***

Индия - это полуторамиллиардная страна, жители которой еще сегодня помнят, что такое настоящий голод. Не полумифический "голодомор", а их практически повседневная реальность.

Массовые случаи смерти от недоедания продолжаются по всей Индии и в наше время. Только в Махараштре, например, в 2009 году, по данным Times of India, было зарегистрировано около 45 000 детских смертей из-за легкого или тяжелого недоедания.

В другом докладе Times of India за 2010 год говорится, что 50% детских смертей в Индии связаны с недоеданием.

Индия пытается сейчас резко расширить производство собственного продовольствия, и и продовольственные программы в этой стране - это прежде всего не бизнес, а попытка хоть в 21-м веке освободиться от постоянной угрозы голода.

Да и катастрофический Бенгальский голод 1943 года был не так давно, чтобы не оставить памяти о нем среди живущих. По оценкам, от 2,1 до 3,8 миллиона бенгальцев погибли из 60,3 миллиона человек, живших в голодающих провинциях.

В общем, индийцев, закрывающих экспорт продоваольствия, можно понять.

Трудно понять другое - почему под угрозой голода мирового масштаба, о чем говорят министры и премьеры правительство уже в открытую, в других странах продолжают сохранять выжидательную позицию. Мол, посмотрим, как оно дальше будет...

А.Б.



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