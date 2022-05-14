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Московский листок

Официоз переходит к критике эксплуатации человека человеком

Опубликовано 14.05.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...

Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Официоз переходит к критике эксплуатации человека человеком
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