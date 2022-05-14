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Московский листок

Умер Андрей Бабушкин, правозащитник

Опубликовано 14.05.2022 в разделе комментариев 0

Умер Андрей Бабушкин, правозащитник

В возрасте 58 лет умер председатель комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы и глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин.

Андрей Бабушкин попал в реанимацию 20-й больницы в Москве. Его госпитализировали из-за обострения давнего заболевания.

Андрей Бабушкин был избран председателем Комитета за гражданские права с 1996 года. Был одним из разработчиков проекта амнистии в 2000 году, также разработал несколько положений поправок в УК РФ от 2003 года (в частности, о сокращении минимального срока несовершеннолетним). В 2005–2012 годах был членом Общественного совета при МВД. 

В ноябре 2012 года по указу президента был включен в состав СПЧ. Был членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека, членом президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными органами. Входил в общественный совет при министре юстиции по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы.

***

Страшно сказать, я был знаком с Андреем с 1990 года. Пока работали в Моссовете, виделись считай каждый день, потом реже, в последние годы не виделись вообще, как-то дел общих не было... Теперь думаю, зря. Ведь больше не встретишь, даже случайно.

Ну что ж, все там будем.

А.Б.



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