Человек - это то, во имя чего он живет

Не верьте дуракам в науке!

Война войной…

Это ещё одна статья о том, о чём я пишу непрерывно, ввиду своей должности – научного руководителя Института «Бессмертие жизни». Но в данном случае я не буду повторять не так давно помещённый материал под названием «В конце будет страшное. Для многих» http://www.ymuhin.ru/node/2519/v-konce-budet-strashnoe-dlya-mnogih, поскольку речь в этой статье пойдёт не о бессмертии человека, а о его безболезненной жизни в теле.

Преступность нашего образования, которое требует от учащегося запомнить что-то и потом это считать истиной, привела к тому, что наукой повсеместно начали заниматься самые убогие в умственном отношении владельцы дипломов о высшем образовании. А в науке о людях это слабоумие выпирает с ужасной силой сплошь и рядом, чему доказательством является афера с коронавирусом – афера с обычной сезонной простудой, выданной за ужасную смертельную заразную болезнь. Ведь эта афера невозможна была без задействования сотен тысяч «учёных», тупо исследующих некий вирус, который при ближайшем рассмотрении никак не являлся тем, что могло вызвать болезнь. Любую болезнь.

Не отстают от учёных, изучающих человека, и остальные «учёные», включая самых-самых умных – физиков. Вот меня заставила улыбнуться фотография этих физиков у адронного коллайдера.

https://i.ibb.co/6ywyVPC/16692597.jpg

Меня удивили не бутылки, а то, что эти гении тупо нацепили на себя противопылевые маски! Зачем?? Нацепили на себя, потому как их так учили! Ну, так это вот умственные способности «гениев умственного труда», а что же нам взять с биологов, по сей день тупо уверенных, что человек - это то, что он ест?

О том, что не только посмертная жизнь человека зависит от целей, с которыми данный человек живёт, но и его жизнь в теле – здоровье живущего – тоже зависит от образа жизни, я уже неоднократно писал, объясняя до меня необъяснимые эксперименты, специально или невольно проведенные теми или иными сообществами людей или животных.

Итак, тех, кто совсем не в курсе, адресую к приведенной в начале работе, а остальным просто напомню, что человек – это некий живой и живущий вечно «компьютер», расположенный на подложке мирового эфира, но связанный с нашим телом при жизни тела, а потом продолжающий жить самостоятельно. Этот «компьютер» обеспечивает нас интеллектом и сознанием, я называю этот «компьютер» Душой, а наука, не вникая в то, как это может выглядеть, называет этот наш компьютер нашей психикой. Но рядом с Душой есть ещё одни «компьютер», подчинённый Душе (психике), который строит наше тело и руководит в нём всеми процессами, ведя борьбу с тем, что мы называем своими болезнями.

А как эту борьбу с болезнями может вести компьютер? Только используя заложенные в нём нужные программы. А если проблема новая и готовых программ нет? То тогда этот компьютер, который я называю Духом человека (и любого живого организма) обязан создать нужную программу, для чего он перебирает варианты создаваемых им программ, пока не найдёт подходящую – устраняющую болезнь или иную проблему тела. Но для этой работы Духа, человеку (его Душе) необходимо находиться в спокойном состоянии, иначе Дух вместо поиска программы против болезни, будет в панике искать причину смятения человека – смятения его Души, смятения психики.

Напомню, что когда доктор медицины из Германии М. Шпитцбарт пытался остановить панику от воплей СМИ об ужасах пресловутого коронавируса, то он пытался объяснить известное настоящим учёным: «Страх подавляет иммунную систему - это называется психонейроиммунология. Конкретно это означает, что с негативным настроем и со страхом вы вашу иммунную систему подавляете и наоборот, с позитивными мыслями вы поднимите свою иммунную систему настолько, что это можно без проблем измерить в лаборатории. Подумайте о следующем – страх, не предотвращает смерть! Страх предотвращает только жизнь!».

А что такое «иммунная система»? Это и есть подбор и нахождение Духом нужной программы для борьбы с проблемой организма.

Я, семь лет назад, к сожалению, бросивший курить, тем не менее, «не слезу» с этой темы – темы идиотизма борьбы с курением. Напомню, чтобы как-то сгладить и приглушить волнения Души, приводящие к сбою программ Духа, солдатам во врем войны сразу же выдавали лекарство – легкий антидепрессант – табак.

Отвлекусь на это двумя словами, поскольку наверняка появятся психически уже свихнувшиеся умники, которые будут утверждать, что курение не является лекарством – антидепрессантом.

Поясню. То, из-за чего мы курим табак, - поступающее вместе с дымом химическое вещество «никотин» - в организме частью окисляется до никотиновой кислоты (которая является для организма витамином РР), а оставшуюся часть с помощью фермента цитохрома печень превращает в вещество котинин. А котинин является антидепрессантом и на Западе продаётся в аптеках как лекарство от стресса «Scotine».

Таким образом, при курении организм получает химическое вещество (лекарство) снижающее влияние стрессовой ситуации, почему табак и был обязателен для выдачи в войсках во время войны. Но и этого мало. В отличие от приема таблеток, при курении успокаивает и сам процесс курения.

И именно поэтому борьба с курением – с приёмом антидепрессанта – вызывает рост заболеваемости раком по всему миру, что я не устаю показывать на числах результата борьбы с курением в России.

О цели жизни

Но в данном случае дело не в антидепрессантах, вернее, не только в них, а вообще в спокойствии Души и Духа. Поэтому только повторюсь – для нашего Духа комфортная ситуация - когда мы живём в обществе и живём для общества. Когда мы не злоупотребляем индивидуализмом – не живём только для себя – для «простого человеческого счастья». Природа естественным отбором отбирает для дальнейшей жизни именно таких особей – живущих во имя общих целей, поэтому и для программ Духа это понятная ситуация.

Но когда живое существо теряет эти цели в жизни – жить не для себя, а для общества, - и начинает жить только для себя, то такое живое существо просто вырождается – оно не требуется природе.

Об этом просто кричит эксперимент с мышами исследователя Кэлхуэна (««Красивые» мужчины» http://www.ymuhin.ru/node/1159/%C2%ABkrasivye%C2%BB-muzhchiny). В этом эксперименте на мышах показано вырождение в его прямом виде – превращением мужских особей в гомосексуалистов, а женских – в лесбиянок.

Но и для здоровья в теле, для уменьшения числа болезней и ранних смертей, лучше всего жить ради общества – ради общей и полезной обществу цели. Об этом прекрасно свидетельствует опыт деревни Розето в штате Пенсильвания, США («Болезни не в теле, болезни в умах. В антикоммунистических» http://www.ymuhin.ru/node/1935/bolezni-ne-v-tele-bolezni-v-umah-v-antikommunisticheskih).

И вот мне прислали аналогичную статью, опубликованную три года назад, о, по сути, аналогичном исследовании, но на сей раз более специализированном – о причинах заболеваемости онкологией и о том, как избежать заболевания раком https://naked-science.ru/article/medicine/rak-prichini.

Суть этой работы. Исследователи начали с того, что удивились следующему безусловному факту – в США члены религиозной секты амишей болеют онкологией существенно ниже, чем остальные американцы. Амиши - это коллективно свихнувшиеся на религиозной почве люди, но они занимаются сельским трудом и, главное, живут общинами, и живут ради детей. РАДИ ДЕТЕЙ!

Их религиозные взгляды запрещают им использовать тракторы, автомобили - они пашут на лошадях, убирают урожай на лошадях и ездят на лошадях. Они не пользуются телефонами и телевидением, но нельзя сказать, что они вообще больные на голову. К примеру, они охотно используют сорта растений, выведенных с помощью приёмов микробиологии (пресловутое ГМО-модификация), используют пестициды, лечатся в обычных больницах и вакцинируются. Если смотреть на них с точки зрения идиотского тезиса – «человек то, что он ест», - то амиши не сильно отличаются от рядом живущих обычных американцев. Тем не менее, повторю, амиши болеют раком существенно реже, чем остальные.

Понятно, что «учёные» объяснили это обычным клише – типа амиши не курят, - но отдалим учёным должное: они сами показали, что списать на курение можно очень немного. И в конечном итоге, уже расширив исследования, исследователи пришли к выводу, что убедительным средством профилактики от рака является… наличие детей!

Они сделали выборку и получили, что для женщины, имеющей одного ребёнка, вероятность заболеть раком в четыре раза выше, чем для женщины, родившей 7 детей, но, что особенно убедительно, - и для отца семерых детей вероятность заболеть раком в два раза ниже, чем у того, у кого один ребёнок!

Интересно, что если в семье с семерыми детьми, вероятность заболеть раком у отца всё же выше, чем у матери (100 заболевших отцов на миллион против 70 заболевших матерей), что понятно – у млекопитающих отцу хватает зачать ребёнка, а мать обязана его выкормить и поставить на ноги, поэтому самки более живучи, - то в семье с одним ребёнком всё наоборот – отцов умирает 220 на миллион, а матерей – 300. То есть природа как бы не может простить самке, что у неё мало детей.

Ну и что?

Нет, я знаю, что женщины бывают те ещё штучки, даже если они всё ещё женщины. Напомню удачные строки Твардовского, написанные во время Великой Отечественной войны:

«Смех — не смех, случалось мне

С женами встречаться,

От которых на войне

Только и спасаться.

Чем томиться день за днем

С той женою-крошкой,

Лучше ползать под огнем

Или под бомбежкой».

Всё это понятно. Но самки в своём развитии следуют за самцами – это их природная обязанность. И если, скажем, мужчины теряют мужество, то женщины какое-то время мужество ещё сохраняют, но только короткое время. А при мужском идиотизме и женщины несколько позже становятся идиотками

Но, всё же, мне жалко женщин. Мужики – да хрен с вами – вы сами выбрали себе жизнь трусливого быдла! А вот баб жаль! Особенно, когда по всем признакам нормальные женщины, а не могут найти пару и вместо детей вынуждены заводить котиков.

Если посмотреть интернет, то белая раса (вернее, европеоидная) явно катится к вырождению – это раса дегенератов (вырожденцев). Ведь просто в глаза бросается в «развитых странах» отказ от детей. И дело не только в пидорасах и лесбиянках, дело в отказе даже не просто от жизни для общества и его будущего – это белым дегенератам и не объяснишь, - а дело в том, что дети белой расе стали просто не нужны

Есть такое понятие – умиление. Я не знаю ничего более умилительного, нежели дети. А насколько они сегодня интересуют народные массы европеоидов?

Не хочу на это терять время, но желающим предлагаю провести исследовательскую работу. Зайдите на любой развлекательный сайт и сосчитайте, сколько там за определённый период, скажем, неделю или месяц, фото, видео и «постов» о котиках или собачках, и сколько о детях – скольких посетителей умиляют не дети, а животные. Думаю, что результат вас поразит. У этих дегенератов уже и понятие «человечность» трансформировалось из любви к людям, в любовь к животным, а ведь наблюдения показали, что тот, кто любит животных, на самом деле не любит людей. А эти котико-собачковые дебилы ещё и гордятся этим - отсутствием детей и наличием любимых котиков!

Но положение страшное, и ещё остающихся женщин жаль. Особенно, если посмотреть на их объявления о поисках пары. Как только не изощряются бедняги, чтобы найти мужчину, уже даже не заботясь, что получат в пару тупое и трусливое дерьмо. Ничем тут не могу помочь, кроме совета о том, как должно выглядеть заявление о поиске пары: «Ищу отца наших детей» - или: «Ищу мать наших детей».

Но только такое объявление надо давать не от ума, а от сердца. И в этом проблема.