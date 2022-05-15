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Московский листок

К мировому голодомору все готово

Опубликовано 15.05.2022 в разделе комментариев 0

К мировому голодомору все готово

Правительство Канады намерено предоставить корабли для вывоза зерна из украинских портов, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли в беседе с телеканалом CTV.

«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае миллионы людей могут столкнуться с голодом», — подчеркнула она. 

6 мая стало известно, что на Украине застряли 25 миллионов тонн экспортного зерна из-за закрытия черноморских портов.

***

На Украину и Россию приходится 76% мировых поставок подсолнечника, 30% экспорта пшеницы и 20% экспорта кукурузы. Это общеизвестный факт, и он был общеизвестным и месяц, и два назад. 

И что мировое сообщество сделало для того, чтобы позитивно повлиять на ситуацию?

Сообщество начало вводить  небывалые санкции против РФ и поставлять Украине оружие...

Конфликт затянулся, посевная сорвалась. И эти 25 миллионов тонн зерна теперь нужны самой Украине. Оружие нельзя есть, а зерно можно.

И суда тут вообще ни при чем - зерно можно возить и по суше, скажем, до румынских или болгарских портов, но что-то не везут...

Есть еще зерно из России, но российские суда теперь не пускают в европейские порты. Да и оплата российского зерна затруднительна - банки по санкциями, системы расчетов отключены, деньги в западных банках заморожены, новые счета не открывают.

Все в порядке, к мировому голодомору все готово.

А.Б.



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