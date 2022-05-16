Единороссы верят, что запад отступится от Украины. Мол, если показать твердость, то тяготы остудят пыл противника. Но проблема в том, что и запад уверен в больших тяготах для Москвы и, если показать твердость.

Именно поэтому Кремль и запад вошли в клинч. Первый переоценил, что покончит с Киевом на раз-два. (Кстати, вот и выяснилось, у кого фантазмы на этот счет.) А запад переоценил роль первичных санкций. Получилось еще хуже. Никто не победил сразу; и вынужден идти до конца.

Это к тому, что Киев не развалится в таких благоприятных условиях, а превратится в фашистскую диктатуру уже полностью. То есть, с миллионным вермахтом, с геббельсовской пропагандой, с гестаповским террором; и разумеется, с западной накачкой вооружениями. Поэтому ответный и мощный удар по ВС России и Донбасса гарантирован.

Но тогда без всеобщей мобилизации России не обойтись; и на что единороссы не способны априори. Но тогда одно из двух. Или катастрофа - или социализм.

***

А пока даже контроль союзников над Восточной Украиной не обеспечен. И прочь напрасные ожидания, что какие-то разумные оппозиционеры сменят Зеленского. Не смешите людей. Если смена и произойдет, то на отмороженных на всю голову. Или надежда на какой-то украинский бардак иллюзорна. Все будет ровно наоборот. Киев превратится в полностью террористический и нацистский кулак.

И только мощь социализма способна остановить эту вакханалию. Даже можно сказать приблизительно, как это будет. ВС России с Донбассом будут наступать еще месяц-другой, и с победными реляциями; и даже, возможно, выйдут к восточному побережью Днепра. Но это будет уже бессмысленно, потому что военно-политическая обстановка резко ухудшится. Киев не ослабнет за это время – а, наоборот, превратится в гитлеровскую Германию второго розлива. И тогда бац, шок от крупного контрнаступления вермахта. Или, когда санкции нащупают слабое звено, шок наступит в виде скандальных переговоров с капитулянтскими условиями, и хрен редьки не слаще. И тогда весь российский народ скажет: только второй Советский Союз осилит второго Гитлера. Иначе никак.

Но как же так, продолжит негодовать иной «патриот» – у нас же угроза атомной бомбы. Ну и что. Бомба и у запада имеется. Или ударить бомбой только по Киеву?!.. Да весь мир сожрет Россию. Это уже явный перебор, говоря грубо, но верно. Так что рано петь аллилуйя. Кремль побеждает только тактически, и с надеждой на слабость запада. Но если такая надежда окажется иллюзорной; а противники войдут, наоборот, в раж, и со всемерной интенсификацией усилий – что тогда?!.. Тогда стратегический провал невозможности всеобщей мобилизации неминуем; и единороссовская Россия не способна на это от слова «совсем». А вот социалистическая и советская Россия – способна!

***

Никто не спорит, что и левая оппозиция обанкротилась в целом и общем. Часть вины в происходящем состоит в импотенции Зюганова с Симоненко. Оные или подпевали своим властям; или боялись их совсем уж бесстыдно. А партийные массы проявили такую же слабость, не добившись переизбрания лидеров.

Но надо определиться хотя бы здесь и сейчас. Уж лучше поздно, чем никогда. Во-первых, и в условиях НСОТ и профессиональных квалификационных групп с переводом компенсационных и стимулирующих выплат «вниз», Советы трудовых коллективов бюджетных организаций необходимы позарез. И фабзавкомы с решающей подписью избранного председателя, само собой. Тогда оклады будут распределяться в разы справедливее, и без нынешнего ужасного разрыва в доходах. Отсюда и массовая поддержка трудящихся.

Про общенародную собственность в виде Советской власти и говорить нечего. Но более того, советские (муниципальные) бюджеты с консолидированным бюджетом смогут увеличить местные и региональные надбавки. А раз так, спрос мелкого предпринимательства будет ни то, что сохранен, а расширен. Но что еще важнее, Советы положат конец трансфертным ценам сырьевых производств, и даже нынешняя структура налогов станет справедливее в разы. А если с учетом прописки производств по местам, и с реформой налоговых и расходных уровней (это отдельная история, но хотя бы в целом), тем более.

Да и вообще, вся экономическая идеология единороссов, и для сравнения, в полном тупике. Если раньше и можно было оправдать экспорт сырья ради валютных резервов, то сейчас, и когда все заморожено, это просто-напросто бессмысленно. Но тогда и надо обрубить многие поставки сырья здесь и сейчас, и с большим ослаблением запада (пока он не набрал резервы). А направить сырье в агропром, в отечественное производство, и с меньшими ценами ради конечного продукта. Можно оставить мельчайший и жестко контролируемый ручеек ради срочного импорта, и то с быстрейшим замещением – но в том-то и разница, что нынешняя дебильная аккуратность в поставках не нужна. Это уже не «цивилизованность», а туземный маразм золота за бусы. Все, ау, надо проснуться, и никакой цивилизованности не существует в условиях войны. Кто кого обманул, тот и молодец. Ну а, коль единороссы или боятся, или не хотят делать это – их самих лесом.

А раз так, государственный банк должен стать обыкновенным департаментом министерства финансов; а все советское правительство с соответствующими производствами должно подчиняться Верховному Совету СССР, разве что и его президиуму между сессиями. И прокуратура, и суд должны подчиняться только представительной власти в лице Совета, и для полного контроля над правительством. И никакой трехдневки выборов и прочий тоталитаризм. Это само собой.

Поэтому никакой МВФ и базельский комитет не смогут «рекомендовать», как жить. И резервы со ставкой рефинансирования будут под полным контролем народа. А оставшееся отсечение «бюджетного правила» должно направляться сразу в бюджет социального страхования с автоматической индексацией. И никаких мутных внебюджетных фондов. Все фонды должны быть ясными и бюджетными.

Здесь мы переходим почти плавно к партийно-государственным институтам. Мол, нет президента, нет и главнокомандующего. Ха-ха-ха. Сталин не был президентом – и что, не был главнокомандующим?!.. Абсолютно риторический вопрос. Поэтому нужно не президентское мелкотемье, а Государственный Комитет Обороны (ГКО) с Верховной Ставкой. Забейте в поисковик, и поинтересуйтесь. Это органичное соединение единоначалия с демократическим разбором проблем. И разведка с контрразведкой должны быть объединены в едином КГБ.

И еще партийные структуры большевиков должны быть в каждом трудовом и воинском коллективе. Солдат и офицер якобы вне политики – это дурдом. Лучше уж дрыном по голове стукнуть, и то голова будет лучше соображать. Потому что ровно наоборот – силовики и являются УДАРНЫМ ОТРЯДОМ политики. Это острие политики. Так уж лучше открыто признавать свободу и демократию как осознанную необходимость; а не пудрить мозги людям. Не понимать этого, ничего не понимать.

А уж насколько внешняя политика единороссов бездарна, и во-вторых – трудно описать. Да возьмите любой учебник «Научный социализм»; и возможно, поймете хотя бы сейчас, насколько это драгоценный документ. Основные двигатели революционного процесса – это страны социализма, мировое рабочее движение, мировое социалистическое движение, национально-освободительное движение и борьба за мир.

Ну так, куда уж нагляднее. Про необходимость социализма в России (вернее, в СССР) уже выше. Но если было бы развитое мировое рабочее движение, то хрен вам отгрузки западного вооружения Киеву. Если было бы мировое социалистическое, и даже хотя бы социал-демократическое движение, то борьба оппозиции против Байденов-Макронов-Шольцев безусловна; и прошли бы санкционные законы в парламентах, это еще большой вопрос.

И если было бы развитое национально-освободительное движение, то оно подняло бы на дыбы всю Азию и Африку против западных транснациональных монополий. И если была бы прежняя и широкая борьба за мир, то нацистский реваншизм Киева получил бы повсеместное и широкое осуждение. Тогда Зеленскому и компании было бы весьма трудно кивать на защиту западной демократии. Ведь что считать под цивилизованным западом, это еще придется посмотреть. Вот вам и «Научный социализм». Оный как в воду глядел.

А отсюда и собственно военные действия, и в-третьих, станут гораздо эффективнее. В частности, ну, какое еще вранье о «спецоперации», просто осуждающих слов нет. Иные войны меньше по размаху и жертвам. И вот когда богатства страны будут служить самому народу, и смотри выше еще раз, - тогда отец и мать скажут сыну, – что ж поделать, Ваня, поднимайся на мобилизацию, и чтобы защитить нашу достойную жизнь от фашистских варваров и эксплуататоров. Поэтому полновесный военный фронт должен создаваться, и с армиями и дивизиями.

Первая Армия должна наступать на одесско-молдавском направлении, соединяясь с Приднестровьем, и с охватом Киева с юга. Вторая Армия должна наступать, само собой, напрямую, и со взятием Днепра и подпором Киева с центра. И Третья Армия должна наступать на харьковско-черниговском направлении, и с охватом Киева с севера. Армии соединяются на западе, и отрезая Киев от Галиции, да и вообще от западных поставок. А вот будет ли резон воевать у украинских трудящихся, это еще бабушка надвое сказала. Менять шило на мыло – своих олигархов на московских – это да, фашистская идеология еще может порезвиться на этих хлебах. Но вот воевать против своего же трудящегося, получившего власть в СССР, и дерущегося за свои кровные интересы – а оно это надо?!.. Уж лучше присоединиться, построить Советскую власть и на Украине, и наслаждаться жизнью.

Можно написать еще, и настолько животрепещущая тема. Но доказывать взрослым людям, что дважды два четыре, даже как-то не комильфо. Ну, ладно, дети, выросшие в условиях единороссовского маразма, хотя даже оные умницы во многом. А как тут не быть умницей, когда стоящей работы днем с огнем не найти. Ау, единороссы, где ваши двадцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест?!.. Вот именно, в одном месте пониже спины! Но доказывать мужикам за сорок, что Советский Союз надо модернизировать, а не отменять совсем; и ради не только своего будущего, но будущего именно детей и внуков – это уж совсем аксиома. Кто не понял это до сих пор, тот не дружит с головой.

***

Следовательно, нынешние единороссы войдут в Киев?.. Нет! Это уже очевидно. Они даже Восточную Украину рискуют не осилить; и войска уже потрепаны.

Поэтому, западная империя, осмелев и перегруппировавшись, нанесет ответный удар скорее рано, чем поздно. И Зеленскому перед своими бандеровцами надо отчитываться, и политикам перед корпорациями. Но тогда единороссы способны на всеобщую мобилизацию для ответа, и от экономики до создания новых армий?.. Нет. Но тогда и катастрофа в виде ожесточенной войны, да в условиях санкций, неминуема.

Итого. Смысл статьи в том, что вопреки соловьевско-киселевской пропаганде, запад не боится единороссов. Запад видел гнилость последних с их яхтами и офшорами, фальсифицированными выборами, а отсюда с условной поддержкой народа. Поэтому и надеется победить. А почему и нет. Вполне логично.

Но запад испугается именно СССР, и с учетом его модернизации тем более. Тогда все бессмысленно, и ставки поднимать бесполезно. СССР одержит победу, и с поддержкой и своих трудящихся, и всего мира, все равно. Так что решать читателю. Если последнее - то готовиться, пропагандировать и агитировать в этом направлении надо уже сейчас.