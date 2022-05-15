И Чайковский - азиатский композитор

Украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на музыкальном конкурсе "Евровидение—2022".

По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.

Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.

За последние годы украинские исполнители уже в третий раз выигрывают Евровидение, и в третий раз, в общем, исполнители вполне посредственные.

Непрофессиональных и совсем бездарных исполнителей в финале Еывровидения, понятно, не бывает. Но чтобы кто-то из победителей Евровидения с Украины так уж и ворвался в европейскую музыкальную культуру - тоже нет такого. Понятно, что решения политические, украинской группе позволили даже поагитировать за Украину, что условиями конкурса, вообще-то, категорические запрещается, но их не дисквалифицировали, а, наоборот, наградили.

А нам-то что за дело?

Нас с Евровидения, да и изо всей Европы, уже выперли. Не следим же мы за конкурсами в Латинской Америке или Океании? Хотя там тоже, думаю, хватает талантливых исполнителей разного фолка.

А ведь был в СССР конкурс Интервидения, в Интервидение входили СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия. Самостоятельными членами организации также считались, кстати, Украина, Эстония, Латвия. С апреля 1963 года участниками Интервидения стали Болгария и Румыния. Позже Литва, Белоруссия, Молдавия, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан.

Но с распадом соцлагеря конкурс умер. И возродить его не получилось, хотя попытки были. Ломать всегда легче, чем строить.

Но в Европе нам теперь делать нечего все равно. О зрительских симпатиях к российским исполнителям сегодня даже говорить смешно.

А.Б.