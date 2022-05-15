Российская артиллерия уничтожила понтон

Артиллерия уничтожила подразделение ВСУ на БМП, которое попыталось переправиться по наведенной понтонной переправе через реку Северский Донец

Попытка форсировать реку украинскими военными была замечена расчетом беспилотника мотострелкового подразделения ВС РФ.

Артиллеристы своим огнем полностью разрушили понтонную переправу, после чего она затонула. Успевшая переправиться бронетехника противника в ходе боя была уничтожена артиллерийским огнем и вступившими в бой экипажами боевых машин пехоты.

Блистательная победа, толькео вот не сообщается точно, где.

Река Северский Донец течет по территории России и Украины на сотни километров. Но все как-то вблизи границы, а кое где и просто по границе.

То есть получается, что украинская армия ведет наступательные операции с форсированием речных преград, а российская армия время от времени "замечают" это при пормощи беспилотников мотострелковых подразделений?

А если не заметят?

Инженерная техника довольно громиоздкая, понтонный мост вообще довольно круное сооружение, не говоря о колонне БМП.

Я хотел бы знать, как это вообще возможно?

А то так переправятся через Северский Донец и обнаружатся случайно постом ГАИ где-нибудь под Волгоградом из-за украинских номеров...

А.Б.