Поселок Середа Шебекинского горокруга под Белгородом обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение.

По версии Следственного комитета, при атаке на российский населенный пункт использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Дальность РСЗО "Град" не более 40 километров, вот, собственно, на какой глубине украинские войска могут беспрепятственно разворачивать РСЗО длиной около 7 метров и видную не только из космоса, но и с самолета ДРЛО. И по данным Минобороны 2,5 месяца полностью уничтоженную силами ВКС России.

Теперь же сообщается о поставках из США на Украину системы залпового огня M142 (HIMARS) с дальностью стрельбы до 300 километров. То есть с тех же позиций под Харьковом можно будет, не вторгаясь на территорию РФ, обстреливать не только Белгород, но и Курск, и Воронеж. А из-под Шостки - Брянск и даже Смоленск с Калугой.

А.Б.