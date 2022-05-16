В России не получается фашизма

В защиту России и русских людей скажу, что фашисты из нас никакие.

Быть фашистами – это очевидно не наше. Ничего толком не получается. Ни духовного подъема, ни энтузиазма, никакого пучка или связки.

Каждый сам по себе и себе на уме. На фронте бедняки и неудачники, которых активно вербуют военкоматы. Как-то всё вяло.

Наш начальник Генштаба Герасимов совсем не Кейтель. Будь я режиссером, то рассмотрел бы его на роль Герасима в «Муму». Не удивлюсь, если выяснится, что Герасимов разрабатывал «спецоперацию» из чувства протеста против агрессивной политики Кремля.

Такая вот месть системе со стороны униженного раздавленного человека.