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Московский листок

В России не получается фашизма

Опубликовано 16.05.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

фашизм гитлер
В России не получается фашизма

В защиту России и русских людей скажу, что фашисты из нас никакие.

Быть фашистами – это очевидно не наше. Ничего толком не получается. Ни духовного подъема, ни энтузиазма, никакого пучка или связки.

Каждый сам по себе и себе на уме. На фронте бедняки и неудачники, которых активно вербуют военкоматы. Как-то всё вяло.

Наш начальник Генштаба Герасимов совсем не Кейтель. Будь я режиссером, то рассмотрел бы его на роль Герасима в «Муму». Не удивлюсь, если выяснится, что Герасимов разрабатывал «спецоперацию» из чувства протеста против агрессивной политики Кремля.

Такая вот месть системе со стороны униженного раздавленного человека.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Анатолий
ухты написал 16.05.2022 01:39
Не осилил. Слишком большой текст. В следующий раз не трудитесь писать более заголовка. А ведь вы были когда-то хорошим журналистом. Да и сайт был очень даже. А что теперь?!
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